Paris (VNA) - Le 77e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam a été célébré solennellement le 15 septembre à l’Ambassade du Vietnam à Paris, en présence d'un grand nombre d'invités qui étaient des représentants d'organes français, de missions diplomatiques, d'organisations internationales et des Vietnamiens résidant en France.



Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a souligné l'importance du 2 septembre, jour où le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d'Indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam (RSV). Il a exprimé sa fierté devant les réalisations socio-économiques du Vietnam dans le passé, ainsi que le renforcement de l'amitié et de la coopération étroite avec des partenaires du monde entier.



"Membre à part entière et actif de nombreux accords et instances de coopération régionaux et internationaux, le Vietnam est dorénavant en phase de poursuivre une politique extérieure d’indépendance, d’ouverture et d’intégration régionale et internationale proactive dans plusieurs domaines. C’est d’ailleurs dans le cadre de cette politique que le Vietnam a assuré avec beaucoup de responsabilité son rôle de membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies dans les deux années 2020-2021", a souligné l'ambassadeur.



Passant en revue les acquis dans les relations entre le Vietnam et ses partenaires, l'ambassadeur a déclaré que si 2021 était particulièrement marquée par une coopération renforcée et une solidarité manifestée par le Vietnam dans toutes ses actions internationales, notamment par la participation aux efforts communs visant à vaincre la pandémie, la réouverture du pays aux échanges et aux vols internationaux depuis la mi-mars a facilité tous les contacts et échanges qui sont jusqu’ici maintenus au prix des efforts constants et inlassables de la part de chacun durant la pandémie.



Selon l'ambassadeur Dinh Toan Thang, la visite officielle en France du Premier Ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021 a été à la fois le point d’orgue dans les relations bilatérales entre le Vietnam et la France et un jalon important dans les rapports entre le Vietnam et ses partenaires internationaux basés à Paris. La visite au Vietnam de la Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, en mars dernier et celle toute récente de la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, ainsi que la coopération avec l’OCDE illustrent à bien des égards, la vivacité et l’intensité des échanges et des relations entre le Vietnam et des organisations internationales sous de nombreux aspects. À cette occasion, l'ambassadeur a également évoqué les grands événements attendus en 2023, notamment les activités pour célébrer le cinquantenaire de la signature de l'Accord de paix de Paris, le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e anniversaire des relations de partenariat stratégique Vietnam - France.



Dans le contexte d'un monde confronté à des défis majeurs liés à la stabilité et au développement, des enjeux se posent qui rendent tous soucieux de maintenir le dialogue et la paix, et d'être plus conscients du renforcement de la coopération internationale. L'ambassadeur a affirmé : "La coopération nous permettra d’avoir à la fois la paix et la prospérité qui sont les aspirations de tous les peuples dont le peuple vietnamien. Le Vietnam est déterminé à poursuivre ses politiques consistantes de paix et de coopération en faveur de la sécurité, de la stabilité et du développement ; à observer ses engagements pour le respect du droit international, de l’égalité, de la coopération et du bénéfice mutuel. Pour ce faire, le Vietnam est disposé à renforcer avec tous ses partenaires, de liens existants ainsi qu’à en créer d’autres en faveur de la coopération multilatérale, du développement inclusive, de la confiance mutuelle et de la responsabilité". Avec cet esprit, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a appelé le Vietnam, la France et tous les acteurs internationaux à poursuivre leurs efforts pour que le dialogue, la solidarité et la coopération deviennent le centre de l’épanouissement de leurs relations.



La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance solennelle et chaleureuse. Hôte et invités ont porté toast pour l'amitié et la coopération multiforme et durable entre le Vietnam et la France, ainsi qu'avec les acteurs internationaux.-VNA