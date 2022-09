L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai. Photo : VNA



Pékin (VNA) - S'exprimant lors d'une réception donnée pour célébrer le 77e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a passé en revue les étapes historiques des 77 ans de naissance et de développement du Vietnam.

Au cours des sept dernières décennies, le Vietnam a fait de grands efforts pour se développer, élargir l'intégration internationale, devenir une économie en développement dynamique, contribuer activement et de manière responsable à la paix, à la coopération et au développement de la région et du monde.

En 2021, le Vietnam a maintenu une croissance du PIB à 2,58%, qui devrait atteindre 6-6,5 % en 2022.

Concernant les relations entre le Vietnam et la Chine, le diplomate a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement des relations de voisinage amical et de coopération intégrale avec la Chine. Malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, les relations Vietnam - Chine se développent positivement. La coopération économique, commerciale et d'investissement a obtenu des résultats encourageants. Les deux parties ont fait des efforts concertés pour résoudre la congestion des marchandises à la frontière ; renforcer la coopération dans la prévention du coronavirus.

Les deux parties ont effectivement mis en œuvre des documents juridiques sur la frontière terrestre, géré de manière satisfaisante les problèmes qui se posent, maintenu la paix et la stabilisé sur la frontière terrestre. En ce qui concerne les questions maritimes, les deux parties ont aussi maintenu des canaux de dialogue, de négociation et des efforts pour contrôler les désaccords sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

La cérémonie a vu la présence du vice-ministre chinois des Affaires étrangères Deng Li, entre autres. - VNA