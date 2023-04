Hanoi, 11 avril (VNA) - L’ambassade du Laos au Vietnam a organisé dans la soirée du 11 avril à Hanoi une cérémonie pour célébrer le Boun Pimay, le Nouvel An traditionnel lao.

Le membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân lors de la cérémonie. Photo: VTV

Étaient présents à l’événement notamment la membre du Politburo, membre permanente du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de sa Commission d’organisation, Truong Thi Mai ; le membre du Politburo et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân ; la membre du Comité central du PCV et vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân ; et le membre du Comité central du PCV et vice-Premier ministre Trân Luu Quang.

Dans son allocution, au nom des dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens et du peuple vietnamien, Trân Thanh Mân a adressé ses vœux de Nouvel An au Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), à l’État et au peuple lao.

Il a souligné que les relations Vietnam-Laos, cultivées par les présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane ainsi que par des générations de dirigeants et de peuples des deux nations, sont devenues exemplaires, fidèles, pures et rares au monde et un bien commun inestimable des deux pays.

Malgré l’évolution complexe de la situation mondiale et régionale, l’amitié et la coopération spéciale entre le Vietnam et le Laos se sont constamment développées dans tous les domaines, de la politique et de la diplomatie à l’économie, à la sécurité, à la défense et à la coopération frontalière, et aux échanges entre les peuples, apportant de nombreux avantages pratiques aux deux peuples vietnamien et lao, a-t-il souligné.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale a saisi cette occasion pour féliciter le Laos pour ses importantes réalisations obtenues sous la direction du PPRL.

Vue de la cérémonie. Photo: VTV

Le PCV et l’État vietnamien ont poursuivi une politique cohérente consistant à toujours accorder la plus haute priorité au renforcement et à la culture constants de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos, ce qui a été prouvé par le choix, par le président Vo Van Thuong, du Laos pour sa visite officielle du 10 au 11 avril après sa prise de fonction, a-t-il fait valoir.

Trân Thanh Mân a souhaité que le Laos remporte de nouveaux succès dans son œuvre d’édification, de développement et de défense nationaux.

L’ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet HoungBoungnuang, a fait savoir que le festival Boun Pimay de cette année se situe entre le 14 et le 16 avril et qu’il est le premier du genre à être organisé après plus de trois ans touchés par la pandémie de Covid-19.

Le diplomate a déclaré que les relations Vietnam-Laos ont été constamment promues vers l’efficacité et les résultats pratiques.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien fera de nouveaux progrès dans la l’œuvre d’édification, de défense et de développement nationaux, et atteindra l’objectif fixé de devenir un un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays à revenu élevé à l’horizon 2045. – VNA