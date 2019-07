Les articles textile et d'habillement sont des produits vietnamiens exportés aux États-Unis. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - En réponse à la question de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et les États-Unis, le porte-parole de l’ambassade des États-Unis au Vietnam a déclaré le matin du 1er juillet 2019 : « Le président américain est déterminé à appliquer des conditions d’échange et d’investissement libres, équitables et réciproques pour les entreprises, agriculteurs et travailleurs américains dans les relations avec tous les partenaires économiques américains, dont les amis vietnamiens ».

« Nous avons parlé franchement avec nos partenaires vietnamiens de notre déséquilibre commercial persistant, et espérons que le Vietnam prendra des mesures à court terme pour répondre à nos préoccupations de manière constructive ».

Auparavant, le 28 juin, en réponse à la question de journalistes sur la réaction du Vietnam aux récentes déclarations du président américain Donald Trump sur les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, a déclaré: "Considérant que les deux économies peuvent se compléter, le Vietnam souhaite promouvoir avec les États-Unis des relations libres et équitables dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, sur la base du bénéfice mutuel".



Dans cet esprit, le Vietnam a fait de nombreux efforts pour améliorer la balance commerciale entre les deux pays, en augmentant les importations de produits qui sont la force des États-Unis et dont le Vietnam a besoin, en améliorant l'environnement d'investissement et des affaires, en créant des conditions favorables pour les entreprises américaines souhaitant opérer au Vietnam, et en encourageant les entreprises vietnamiennes à investir et à faire des affaires aux États-Unis.



Selon la porte-parole, le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses mesures pour limiter et prévenir les fraudes commerciales et l'exportation de produits étrangers déguisés en produits fabriqués au Vietnam sur d'autres marchés.



Le Vietnam et les Etats-Unis discutent régulièrement par le biais des mécanismes disponibles, tels que l'accord-cadre sur le commerce et l'investissement (TIFA), en vue de définir une stratégie de coopération intégrale et à long terme, d'intensifier les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, et de résoudre les problèmes qui se posent, a ajouté la porte-parole Le Thi Thu Hang.

Selon les données de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, ces dernières années, les États-Unis ont été l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam, leur commerce bilatéral ayant été multiplié par plus de 130 depuis 1994. Les exportations américaines vers le Vietnam ont continué à augmenter fortement (près de 40% en 2018). On dénombre 130 pays et territoires qui investissent au Vietnam, avec un capital social total de plus de 340 milliards d’USD, dont 900 projets américains en cours valant plus de 9 milliards d’USD. -VNA