Séance de travail entre le Département des marchés asiatiques et africains et l'attaché commercial de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, Kim Eui-joong. Photo: moit.gov.vn



Hanoï (VNA) – Le 7 février, à Hanoï, des responsables du Département des marchés asiatiques et africains (ministère de l’Industrie et du Commerce) a eu une séance de travail avec Kim Eui-joong, attaché commercial de l’ambassade de la République de Corée au Vietnam, pour discuter des mesures visant à réaliser l’objectif de 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2020.

Outre les contenus de coopération bilatérale, le Département des marchés asiatiques et africains a informé des mesures prises par le gouvernement vietnamien ainsi que des résultats positifs de la prévention et la lutte contre le COVID-19.

Affirmant que les produits agricoles et aquatiques vietnamiens étaient absolument surs, le Département des marchés asiatiques et africains a proposé à l’ambassade de la République de Corée d’encourager les entreprises sud-coréennes en activité au Vietnam à soutenir la consommation de ces produits.

L’attaché commercial de l’ambassade de la République de Corée a exprimé sa volonté de coopérer avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce afin de chercher de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et aquatiques vietnamiens.

A l’issue de cette séance de travail, l’ambassade de la République de Corée a discuté avec le groupe Samsung, qui a accepté de charger le fournisseur des aliments à ses 160.000 travailleurs de mettre en contact avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les entreprises agricoles vietnamiennes pour acheter immédiatement des légumes, des fruits et des produits aquatiques.



L'ambassade de la République de Corée organisera également une conférence avec l’Association des entreprises sud-coréennes et des investisseurs sud-coréens au Vietnam en fin février dans le but d’encourager des entreprises et des réseaux de distribution sud-coréens à augmenter l’achat des produits agricoles et aquatiques vietnamiens, ce pour contribuer à aider les sociétés et les agriculteurs vietnamiens à surmonter des difficultés actuelles. -VNA