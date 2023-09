Lâm Se dans son dépôt de foin. Photo: Ngoc Anh/VOV

Hanoï (VNA)- Lâm Se, âgé de 64 ans et originaire de l'ethnie khmère, incarne à merveille la réussite du Programme d'instauration d'une nouvelle ruralité dans la province de Soc Trang, située dans le delta du Mékong. Parti de rien, il est aujourd'hui propriétaire de plusieurs exploitations agricoles florissantes qui lui rapportent un bénéfice annuel de 41.000 dollars.



Lâm Se réside avec sa famille dans une maison située dans le quartier no 5 de la ville de Soc Trang. Il consacre un terrain de 2.000 m2 à l'installation de dépôts destinés au stockage de machines agricoles et de foin. Son niveau de vie aisé et prospère résulte de son courage, de sa persévérance, de sa créativité, ainsi que du soutien inconditionnel de son épouse.



«Mon revenu provient de trois activités distinctes: la riziculture, la location de tracteurs et de moissonneuses-batteuses, ainsi que le service de fabrication de balles de foin compressées. Actuellement, je possède huit hectares de rizières. En cas de conditions climatiques favorables, je peux cultiver trois saisons de riz, ce qui génère un bénéfice annuel de 12.400 dollars. Toutefois, en cas de conditions météorologiques défavorables, je me limite à deux saisons, ce qui équivaut à un revenu d'environ 8.000 dollars. En ce qui concerne les machines agricoles, je possède deux moissonneuses-batteuses. Le tarif de location s'élève à 220.000 dôngs par hectare, ce qui me permet de réaliser un bénéfice d'environ 100.000 dôngs, soit environ 4 dollars, par hectare loué. Ces trois activités combinées garantissent un niveau de vie aisé pour ma famille», nous dit Lâm Se.

Dans les années 1980, la famille de Lâm Se vivait dans des conditions précaires. La riziculture ne suffisait pas à subvenir aux besoins de tous, le contraignant à exercer le métier de conducteur de moto-taxi pour augmenter ses revenus. Cependant, Lâm Se avait des ambitions plus grandes.



En 2017, il a eu l'opportunité de rencontrer de nombreux grossistes venant de Trà Vinh, qui cherchaient à acheter du foin, un élément essentiel pour la culture de champignons, la fabrication d'engrais et l'alimentation animale. Conscient des bénéfices importants que pouvait générer la production de balles de foin compressées, Lâm Se a décidé de se rendre dans la province de Trà Vinh pour acquérir les connaissances nécessaires. À son retour, il a contracté un prêt de 12.400 dollars afin d'acheter la toute première machine de compression de paille de la province de Soc Trang. Par la suite, il a acheté de la paille à d'autres agriculteurs pour produire des balles de foin.

«Aujourd'hui, je possède six machines de compression de foin, produisant chaque jour 3.000 balles. Le prix de vente d'une balle est de 25.000 dôngs, soit environ un dollar, mais le bénéfice net atteint 50%. Des grossistes de Trà Vinh, mais aussi de Bên Tre, Vinh Long, Long An et Dông Thap, viennent chez moi pour acheter ces balles. Parfois, la demande dépasse l'offre. Une autre famille exerce également cette activité, mais elle ne dispose que de deux machines. Personne n'en a autant que moi», affirme-t-il.



En ce qui concerne ses services agricoles, Lâm Se emploie 20 salariés permanents, rémunérés à hauteur de 410 dollars par mois chacun.



«Mon travail consiste à récolter le foin dans les rizières et à le comprimer. Deux personnes sont nécessaires pour chaque machine: l'une manipule la manivelle et l'autre alimente la machine. Il y a beaucoup de travail, ce qui explique pourquoi je n'ai que deux jours de repos par mois», explique son employé, Son Loi, qui travaille pour lui depuis quatre ans.

Très réussi dans sa vie, Lâm Se est également une personne d'une grande générosité. Pendant la crise sanitaire, chaque mois, il a fait don de 400 kilos de riz à vingt familles parmi les plus défavorisées. Les foyers ayant connu des décès ont quant à eux reçu une aide financière pour organiser les obsèques.

"Beaucoup de personnes âgées et démunies du quartier ont bénéficié de son aide. Tout le monde le respecte pour sa générosité, son dévouement et sa sincérité. Il est également un exemple de réussite et de polyvalence", partage Phuong Trung, un voisin de Lâm Se.

Lâm Se a reçu de nombreuses distinctions honorifiques en reconnaissance de son engagement, notamment un satisfécit du Premier ministre pour son rôle exemplaire dans le mouvement "Les agriculteurs s'entraident pour s'enrichir et réduire durablement la pauvreté". - VOV/VNA