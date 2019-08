Bangkok (VNA) – La 40e assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) s’est ouverte lundi 26 août à Bangkok, en Thaïlande, sur le thème "Faire progresser le partenariat parlementaire pour une communauté durable".

Vue de la cérémonie d’ouverture de l’AIPA 40, le 26 août à Bangkok. Photo : quochoi.vn

Plus d’un millier de délégués, notamment des dirigeants des parlements membres de l’AIPA, dont la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et de leurs homologues observateurs ou partenaires du pays hôte, y ont assisté. Le président de la Chambre des représentants de la Thaïlande et président de l’AIPA 40, Chuan Leekpai, a fait une déclaration, après le discours de bienvenue prononcé par le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-ocha lors de la cérémonie d’ouverture.Plus d’un millier de délégués, notamment des dirigeants des parlements membres de l’AIPA, dont la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et de leurs homologues observateurs ou partenaires du pays hôte, y ont assisté.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân lors de la cérémonie d’ouverture de l’AIPA 40, le 26 août à Bangkok. Photo : quochoi.vn

Le chef du gouvernement thaïlandais a salué le partenariat entre l’AIPA et l’ASEAN durant ces 40 dernières années et les succès de l’AIPA dans ses efforts en faveur de l’édification de la Communauté de l’ASEAN, en particulier vers l’élimination des risques liés à la drogue ou encore la réduction des émissions de CO2.

Il a plaidé pour une collaboration resserrée entre les organes législatifs et exécutifs lors du processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN, et a appelé à unir les efforts pour promouvoir le développement durable dans tous les domaines et rendre l’ASEAN de plus en plus durable et compétitive.