Le jardin de fraises Maburu Farm. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Direction Son La, une province montagneuse du Nord-Ouest, où depuis quelques années, l’agrotourisme est en pleine expansion. Ce nouveau modèle touristique combinant le tourisme et l’agriculture de hautes technologies enchante les touristes et permet d’améliorer le revenu des agriculteurs locaux.



Chaque week-end, le jardin de fraises Maburu Farm de la coopérative Na Lun Môc Châu, accueille un grand nombre de touristes venus découvrir le processus de culture selon les normes VietGap. La visite ravit les touristes, parce qu’outre le plaisir de déguster les fraises sur place, ils peuvent aussien cueillir et les ramener chez eux comme cadeau. L’exploitation de ces jardins de fraises, mise en place depuis 2019, au sein de la commune de Muong San, une commune rattachée au district de Môc Châu, s’étend sur 8.000 hectares et apporte aux visiteurs les expériences les plus authentiques que possibles en pleine nature, comme nous l'indique Ngô Minh Hiêu, directeur adjoint de la coopérative.



«Notre jardin met en application le modèle de culture biologique, répondant aux normes biologiques mondiales, ce qui permet d’augmenter le rendement et d’améliorer la qualité des fraises. Nous espérons que les visiteurs y vivront des expériences intéressantes», a-t-il dit.



Situé dans le hameau de Noong Duc, de la ville de Son La, le site écotouristique Rung Vàng (forêt d’or) a restauré et promu les traits culturels typiques des Thai de Son La. Sur place, les visiteurs peuvent s’immerger dans la culture et la vie quotidienne des Thai, admirer l’architecture originale de leurs maisons traditionnelles et déguster la gastronomie locale. Le site organise régulièrement des spectacles artistiques dans lesquels les touristes sont invités à apprendre différentes danses traditionnelles auprès des artistes locaux. Trân Thi Gâm, directrice du site, indique :



«Nous nous efforçons d'exploiter efficacement les potentiels des forêts vierges et de créer des produits touristiques originaux et uniques qu’on ne peut trouver ailleurs. Nous sommes aussi en train de planter des bauhinies et d’autres plantes locales pour embellir le paysage. La troupe artistique du hameau Noong Duc est invitée à donner des spectacles aux touristes. Grâce à l’agrotourisme, le nombre de touristes augmente de jour en jour».



Deux sites touristiques, Ngoc Chien (district de Muong La) et Pha Din Top (district de Thuân Châu) ont été certifiés produits touristique 4 étoiles dans le cadre du programme «À chaque commune, son produit». L’agrotourisme est un secteur à fort potentiel, permettant de valoriser la chaîne de valeurs de l’agriculture mais aussi de faire changer la physionomie des milieux ruraux de la province. Son La entend créer de nouveaux produits agrotouristiques tout en préservant et valorisant les valeurs culturelles locales. Hà Nhu Huê, directeur du service de l’agriculture et du développement rural de Son La, explique:



«Les touristes, en général, recherchent une expérience sur place. Du coup, nous avons demandé aux habitants et aux investisseurs de créer des espaces de production interrégionales et des circuits intéressants».



La province de Son La travaille avec les professionnels du tourisme afin de diversifier les activités et de mieux séduire les visiteurs.-VOV/VNA