Hanoi, 11 décembre (VNA) – Une mission de promotion du commerce et de l’exportation du riz du Vietnam a effectué les 10 et 11 décembre une visite de travail en Afrique du Sud pour sonder ce marché et étudier les tendances de consommation des clients, ainsi que la demande des importateurs locaux.

Emballage du riz pour exportation. Photo : VNA

Cette activité contribuera à matérialiser l’objectif fixé par le président Cyril Ramaphosa lors de sa visite au Vietnam en 2016 (ce moment là il était le vice-président sud-africain) d’atteindre un à 1,5 milliard de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux en 2020.

Lors de la séance de travail avec le ministère sud-africain de l’Industrie et du Commerce le 10 décembre, le chef adjoint du Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce Trân Quôc Toan a souligné que l’Afrique du Sud sert de passerelle aux entreprises vietnamiennes pour pénétrer le marché africain. Donc, en dehors de la promotion de l’écoulement du riz sur le marché sud-africain, les entreprises vietnamiennes doivent élargir leurs relations avec des partenaires commerciaux internationaux.

Il a également échangé des informations sur les impôts et formalités douanières pour le riz importé en Afrique du Sud.

Madileke Ramushu, chef du Département des relations extérieures sur le marché aséanien du ministère sud-africain de l’Industrie et du Commerce a déclaré que son pays était prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes renforcent les exportations de riz vers l’Afrique et d’autres marchés de la région.

A cette occasion, la mission du Vietnam, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la ville de Johannesburg, a organisé un colloque sur la promotion de l’exportation de riz vietnamien. L’ambassadeur du Vietnam Vu Van Dung a souligné que cette activité contribuerait à promouvoir les relations commerciales et dynamiser les liens diplomatiques entre le Vietnam et l’Afrique du Sud.

25 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud (1993), les échanges commerciaux entre les deux pays sont passés de 700 millions de dollars en 2012 à 1,5 milliard de dollars en 2017.



L'Afrique du Sud exporte au Vietnam du bois et produits dérivés, produits chimiques, matières premières de la plasturgie, coton, engrais .., tandis que le Vietnam exporte vers l'Afrique du Sud café, riz, pierres et métaux précieux...

Les deux pays visent 2 milliards de dollars d'échanges commerciaux d'ici fin 2019. -VNA