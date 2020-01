L'ambassadeur Vu Van Dung offre un cadeau de souvenir à la vice-ministre des Relations internationales et de la Coopération Candith Mashego-Dlamini. Photo: VNA



Pretoria (VNA) - L'Afrique du Sud considère le Vietnam comme l'un des principaux partenaires en Asie du Sud-Est et continue de s’efforcer pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans les temps à venir.



C’est ce qu’a déclaré la vice-ministre des Relations internationales et de la Coopération de l'Afrique du Sud, Candith Mashego-Dlamini, en recevant le 27 janvier l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Vu Van Dung, venu prendre congé d'elle au terme de son mandat dans ce pays.



La vice-ministre Candith Mashego-Dlamini a déclaré que l'Afrique du Sud attachait de l'importance au développement des liens avec le Vietnam et était prête, de concert avec le Vietnam à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de hauts dirigeants des deux pays, tout en élargissant et en approfondissant la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l'investissement, le tourisme, les sciences et les technologies, la culture et l'éducation, et les échanges entre peuples.



Mme Candith Mashego-Dlamini a estimé qu'il existait un énorme potentiel de coopération entre les deux pays, en particulier dans le commerce, l'investissement et le tourisme.

Elle a exprimé sa conviction que l'ambassadeur Vu Van Dung continuait de contribuer à renforcer les relations entre l'Afrique du Sud et le Vietnam.



L'ambassadeur Vo Van Dung a proposé aux deux pays de continuer d’intensifier leur coopération lors des forums multilatéraux lors qu’ils assument le rôle de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2020. En outre, l'Afrique du Sud occupe la présidence de l'Union africaine (UA) et le Vietnam assume la présidence de l’ASEAN cette année.



Il a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime le renforcement des liens avec l'Afrique du Sud, la seule nation en Afrique que Hanoï avait établi le partenariat pour la coopération et le développement. -VNA