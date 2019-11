L'aéroport international de Phnom Penh. Photo: phnompenhpost.com



Phnom Penh (VNA) - L'aéroport international de Phnom Penh, membre historique du réseau VINCI Airports, a été désigné par le CAPA-Centre for Aviation, meilleur aéroport régional pour l'Asie-Pacifique pour les aéroports plus petits (moins de 10 millions de passagers annuels).

Le président de CAPA, Emeritus Peter Harbison, a déclaré que l’aéroport de Phnom Penh avait connu une forte croissance ces dernières années, le volume de passagers ayant augmenté de 50% entre 2015 et 2018.

Selon un communiqué de Cambodia Airports, la société qui gère tous les aéroports internationaux au Cambodge, Phnom Penh a mérité cette distinction en raison de ses contributions au secteur de l'aviation.

Selon le dernier rapport du ministère du Tourisme, le nombre de touristes étrangers au Cambodge a augmenté de 10% au cours des neuf premiers mois de l'année.



De janvier à septembre, 4,8 millions de vacanciers étrangers ont visité le Cambodge.



Au cours de cette période, l'aéroport international de Phnom Penh a accueilli 1,5 million de passagers, soit une croissance de 12,7%. Il devrait en accueillir 6 millions cette année.