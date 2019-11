L’aéroport de Phu Cat, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh. Photo : VNA



Binh Dinh (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), Ho Quoc Dung, a travaillé le 21 novembre avec des compagnies aériennes et des organes compétents sur l’accueil de vols internationaux à l’aéroport de Phu Cat à partir de fin décembre 2019.

Selon Truong Phuong Thanh, directeur général adjoint de Bamboo Airways, sa compagnie effectuera fin décembre prochain un premier vol reliant la République de Corée à Binh Dinh.

De son côté, Vietnam Airlines compte exploiter son premier vol international à destination de l’aéroport de Phu Cat, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh, en mars 2020.

Les compagnies Vietjet Air et Jetstar Pacific Airlines ont annoncé qu’elles n’avaient pas encore de plans sur l’ouverture de vols internationaux à destination de l’aéroport de Phu Cat.

Selon le président du Comité populaire de Binh Dinh, sa province a accueilli en 2018 plus de 4 millions de touristes, dont plus de 290.000 étrangers. Au cours des neuf premiers mois 2019, plus de 4,12 millions de touristes se sont rendus à Binh Dinh, dont plus de 310.000 étrangers, soit une hausse de près de 20% en un an. L’année prochaine, cette province côtière devrait accueillir 5,5 millions de touristes.

La compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam – ACV) a indiqué que le vieux terminal de l’aéroport de Phu Cat avait été modernisé pour devenir un terminal international de 3.000 m2. Ce terminal T2 est capable d’accueillir 600.000 passagers chaque année. Il devra être ouvert à titre expérimental le 5 décembre 2019 et mis en service le 15 décembre 2019. -VNA