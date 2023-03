L'aéroport de Da Nang. Photo: Laodong

Da Nang (VNA) - L'aéroport de Da Nang est le seul représentant du Vietnam à être honoré aux World's Best Airports of 2023 par Skytrax, une organisation internationale de notation du transport aérien.

Il a été honoré dans deux catégories: aéroport le plus amélioré au monde (3e) et meilleur aéroport régional d'Asie en 2023 (10e).

Les prix annuels de Skytrax récompensent les compagnies aériennes, les aéroports et les services associés, sur la base de la satisfaction des passagers de 100 pays et l'expertise sur les performances aéroportuaires sur 12 mois, le service client et les installations.

La cérémonie des Skytrax Awards, connue sous le nom d'"Oscars de l'industrie aéronautique", se déroulera en juin prochain à Paris, en France. - CPV/VNA