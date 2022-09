Phnom Penh (VNA) - La 54e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM-54) et les réunions connexes se sont terminées dimanche 18 septembre à Siem Reap, au Cambodge, après une semaine de travail.

Le ministre cambodgien du Commerce et président de l’AEM-54, Pan Sorasak, et le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Satvinder Singh, coprésident la conférence de presse. Photo: VNA

L’AEM-54 sur le thème "ASEAN A.C.T: Addressing Challenges Together" (Relever les défis ensemble), a réaffirmé l’engagement inébranlable de l’ASEAN en faveur de l’intégration économique régionale dans un contexte de défis persistants liés à la pandémie et de tensions géopolitiques croissantes.

L’ASEAN continue de développer ses affaires, a déclaré le ministre cambodgien du Commerce et président de l’AEM-54, Pan Sorasak à la presse à l’issue de l’AEM-54, soulignant une décision importante qui contribue à accroître l’attractivité et à renforcer le rôle du bloc régional en tant que pôle de convergence du commerce et des investissements.

Cela se traduit par les progrès des négociations sur la mise à niveau de l’Accord sur le commerce des marchandises de l’ASEAN (ATIGA), l’examen de la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange ASEAN-Inde (AIFTA), l’achèvement de l’étude sur le renforcement de la Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), l’achèvement des négociations sur la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA).

Il se manifeste aussi au travers du lancement des négociations sur un Accord-cadre de l’ASEAN sur la concurrence, de l’accélération de l’étude de faisabilité de l’Accord-cadre sur l’économie numérique de l’ASEAN (DEFA), et de la préparation pour les négociations de l’Accord-cadre de coopération en matière de propriété intellectuelle de l’ASEAN (AFAIPC).

Le Vietnam a fait des recommandations sur l’orientation de la coopération économique entre l’ASEAN et ses partenaires dans les temps à venir afin d’appoter des avantages pratiques aux entreprises vietnamiennes et de l’ASEAN, contribuant au processus de reprise économique après la pandémie de Covid-19.

Vue de la conférence de presse l’issue de 54e réunion des ministres de l’Economie de l’ASEAN (AEM-54) et des réunions connexes. Photo: VNA

Le ministre vietnamien du Commerce Nguyên Hông Diên, a exprimé le soutien du Vietnam aux initiatives du Cambodge visant à promouvoir l’intégration économique au sein de l’ASEAN, la coopération entre l’ASEAN et ses pays partenaires et partenaires de dialogue.

Le Vietnam s’est engagé à travailler avec les pays de l’ASEAN pour mener à bien tous les programmes de travail convenus par le bloc régional, a déclaré le ministre qui a travaillé avec ses homologues cambodgien Pan Sorasak, lao Malaithong Kommasith, est-timorais Jose Lucas Da Silvan et de certains autres pays membres de l’ASEAN.

Dans le cadre de l’AEM-54 et des réunions connexes, le Vietnam a présidé la 14e réunion des ministres de l’Economie Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV-EMM 14), a approuvé le projet de Plan d’action CLMV pour la période 2023-2024, le document "Plan d’action pour la mise en œuvre du cadre de développement CLMV" et de nombreux autres contenus importants. – VNA