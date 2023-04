Photo illustrée: congthuong.vn Photo illustrée: congthuong.vn

Hanoi (VNA) - L'adhésion du Royaume-Uni à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) complétera l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) et contribuera à améliorer les relations bilatérales grâce à des tarifs préférentiels supplémentaires. Ce propos a été affirmé par Kemi Badenoch, secrétaire d'État aux Affaires et au Commerce du Royaume-Uni.Selon lui, la suppression des barrières commerciales soutiendra la sécurité économique commune entre les deux pays, qui se rejoignent profondément dans les chaînes d'approvisionnement de l'autre et diversifient les activités commerciales, créant ainsi de plus grandes opportunités pour leurs entreprises.Le Royaume-Uni a achevé les négociations pour rejoindre le CPTPP, qui devrait être signé en 2023 et ratifié par les pays membres en 2024.Avec 11 membres, c'est aussi l'un des plus grands pactes commerciaux au monde, couvrant 13,5 % du PIB mondial et un marché d'environ 500 millions de personnes. La participation du Royaume-Uni à l'accord aidera le PIB du bloc à augmenter de près de 16%.Le CPTPP devrait ouvrir davantage d'opportunités de coopération commerciale entre le Vietnam et le Royaume-Uni, ainsi que créer des opportunités d'investissement pour chaque membre du CPTPP.L'UKVFTA, qui a été signé et est entré en vigueur au début de 2021, a stimulé les échanges commerciaux entre les deux pays. Le commerce bilatéral a atteint près de 6,6 milliards de dollars en 2021. Les exportations du Vietnam vers le Royaume-Uni ont atteint près de 5,8 milliards de dollars en 2021 et 6,06 milliards en 2022, en hausse respectivement de 16,4% et 5,2% d'une année sur l'autre.Concernant les engagements du Royaume-Uni à réduire les droits de douane sur les marchandises vietnamiennes dans le cadre du CPTPP, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Iain Frew, a déclaré que cela apporterait plus d'avantages aux exportateurs vietnamiens.L'agriculture, y compris les légumes, les fruits, le café, les noix de cajou, et la pêche, les textiles, les chaussures - les fortes exportations du Vietnam vers le Royaume-Uni - devraient bénéficier le plus de l'accord commercial.Après l'adhésion du Royaume-Uni au CPTPP, les entreprises vietnamiennes auront la possibilité de choisir les incitations les plus avantageuses et les plus faciles à appliquer.