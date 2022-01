Hanoi (VNA) – Quinze ans après son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Vietnam a obtenu des progrès remarquables. En 2021, les échanges commerciaux ont atteint 668,5 milliards de dollars.

La position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondial s’affirme de plus en plus. Photo: VNA



Un miracle dans les exportations

« Au cours des 15 dernières années, la productivité de l’usine de May Hung Yên a considérablement augmenté. En 2006, nous n’avions que trois usines de production de vêtements, avec 3 000 ouvriers. Aujourd’hui, nous avons 12 usines employant 15 000 travailleurs. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 15 millions de dollars en 2006 à 126 millions de dollars et nos exportations sont passées de 40 millions de dollars à 350 millions de dollars », a annoncé Nguyên Xuân Duong, président du conseil d’administration de la société de textile-habillement Hung Yên.

Sur l’ensemble du secteur, il y a 15 ans, les exportations de produits de textile-habillement du pays n’étaient que de 5,9 milliards de dollars. En 2021, les produits de textile-habillement, de fibres et de matières premières ont été exportés pour une valeur de 39 milliards de dollars. Sans la pandémie, ce chiffre serait de 46 milliards de dollars.

Nguyên Xuân Duong a constaté que l’adhésion du Vietnam à l’OMC en 2007 a apporté des changements importants. En effet, les investissements directs étrangers (IDE) ont afflué vers le pays, lui permettant d’améliorer sa productivité et de se placer au troisième rang parmi les plus grands fournisseurs au monde. L’intégration internationale a obligé les entreprises vietnamiennes à se moderniser pour trouver des partenaires dans les grands marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne (UE) et le Japon.

« Auparavant, nous exportions principalement vers l’UE. Actuellement, les États-Unis représentent 65 % de nos exportations, les 35 % qui restent sont pour le Japon, l’UE, la Chine et Taïwan (Chine). L’adhésion du pays à l’OMC et l’intégration internationale nous ont aidés à diversifier nos débouchés », a-t-il dit.

Outre le textile-habillement, les secteurs des chaussures, des produits de la mer et des produits en bois sont également ceux qui sont les plus dynamiques dans l’intégration. Les exportations de chaussures ont augmenté de 3,56 milliards de dollars en 2006 à 22 milliards de dollars en 2019.

D’après Phan Thi Thanh Xuân, secrétaire générale de l’Association des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso), le secteur des chaussures et des sacs à main du Vietnam a une grande capacité d’approvisionnement. Grâce aux investissements étrangers, le Vietnam est devenu un centre de production important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Le groupe américain Nike coopère avec 200 usines vietnamiennes, ce qui incite les autres grands fabricants mondiaux de chaussures tels que Pouchen et Tae Kwang Vina Industrial à venir au Vietnam pour ouvrir des usines dans les provinces de Binh Duong, Dông Nai et Long An.

L’intégration au commerce mondial a obligé les entreprises vietnamiennes à s’adapter aux normes des grands marchés. Nguyên Xuân Duong a expliqué : « Auparavant, nous nous concentrions seulement dans les vêtements de protection pour les marchés d’Europe de l’Est. Puis, on s’est orienté vers les marchés d’Europe de l’Ouest. Mais tout a changé quand nous avons commencé à coopérer avec nos partenaires américaines. Nous nous sommes trouvés dans l’obligation d’augmenter notre échelle de production pour satisfaire les grosses commandes ».

Le secteur de produits de la mer a également rapidement saisi les opportunités offertes par l’intégration. Les exportations de produits de la mer sont passées de 3,4 milliards de dollars en 2006 à 8,9 milliards de dollars en 2021. Les entreprises n’hésitent pas à investir pour augmenter leur production et sont actives dans la recherche des investissements étrangers.

La position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondial s’affirme de plus en plus.

Un tremplin pour la croissance

Depuis son adhésion à l’OMC, l’économie vietnamienne a effectué des percées notables. Selon l’examen statistique du commerce mondial 2020 de l’OMC, parmi les 50 premiers pays en termes de commerce, le Vietnam a fait la plus forte progression en se hissant de la 39e place en 2009 à la 23e place en 2019. En 2021, le pays fait partie du classement des 20 principaux pays commerçants du monde.

L’ouverture de l’économie a permis au Vietnam de stimuler sa croissance économique et d’obtenir une croissance élevée pendant des années. Il est parvenu à attirer 34 424 projets d’IDE en provenance de 140 pays et territoires, pour une valeur de 405,8 milliards de dollars. De nombreux grands groupes mondiaux l’ont choisi comme destination d’investissement, surtout dans les secteurs à forte concurrence.

À ce jour, le Vietnam a négocié 17 accords de libre-échange, dont 15 ont été signés et sont entrés en vigueur, dont les accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le Partenariat économique global régional (RCEP), l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).

L’OMC et les accords de libre-échange ont permis au Vietnam à trouver de nouveaux débouchés pour ses produits et à pénétrer plus profondément la chaîne de la valeur mondiale et le réseau de production mondial. En effet, ses échanges commerciaux ont augmenté de 84,7 milliards de dollars (dont 39,8 milliards de dollars étaient des exportations et 44,9 milliards de dollars étaient des importations) en 2006 à 668,5 milliards de dollars (dont 336,25 milliards de dollars d’exportations et 332,25 milliards de dollars d’importations) en 2021. La balance commerciale s’est également nettement améliorée. En 2021, le pays a eu un excédent commercial de 4 milliards de dollars.

La part des industries manufacturières a augmenté de 80,3 % en 2016 à 89,2 % en 2021. Le nombre de catégories de marchandises ayant atteint une valeur d’exportation de plus d’un milliard de dollars est passé de 9 catégories en 2006 à 35 catégories en 2021, dont 8 catégories ont enregistré une valeur d’exportation de plus de 10 milliards de dollars.

Trân Tuân Anh, chef de la Commission économique centrale du Parti, a estimé que l’intégration internationale, dont l’adhésion à l’OMC et la participation à 17 accords de libre-échange, constituait un catalyseur pour la croissance économique, notamment durant la pandémie. En 2022 et plus tard, le Vietnam devrait devenir un grand exportateur mondial.

Ces résultats remarquables sont dus aux réformes institutionnelles et économiques. « Le Vietnam valorise son rôle dans l’ASEAN. Lors de sa présidence de l’ASEAN, le Vietnam a réussi à faire signer le CPTPP et le RCEP », a fait savoir Trân Tuân Anh.

« Le Vietnam est l’un des rares pays à signer une série d’accords de libre-échange après l’adhésion à l’OMC. Dans les 3 ou 5 ans à venir, le pays obtiendra le libre-échange pour la majorité de ses échanges commerciaux avec ses principaux partenaires. Il s’agira d’une bonne occasion pour lui de fortifier sa position sur la scène mondiale », a indiqué Trinh Minh Anh, chef du bureau du Comité de pilotage intersectoriel pour l’intégration économique internationale. – NDEL/VNA