Hanoï, 20 mai (VNA) - En vertu de l'accord d'investissement (AI) conclu entre Hong Kong et l'ASEAN (Association des nations d'Asie du Sud-Est), les clauses relatives à Hong Kong et à cinq pays membres de cette association entreront en vigueur le 17 juin.

Une usine de confection au Vietnam. Photo: VNA

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, cité par l'agence de presse chinoise Xinhua.

Dès l'entrée en vigueur de l'AI susmentionné, cinq pays membres de l'ASEAN - à savoir le Laos, le Myanmar, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam - fourniront aux entreprises de Hong Kong investissant dans la région un traitement juste et équitable de leurs investissements, la protection physique et la sécurité de ceux-ci, l'assurance de la libre circulation de leurs investissements et de leurs bénéfices.

Dans le même temps, les clauses relatives à Hong Kong et au Laos, au Myanmar, à Singapour, à la Thaïlande et au Vietnam dans le cadre de l'accord de libre-échange (ALE) entre Hong Kong et l'ASEAN entreront en vigueur le 11 juin.

Aux termes de cet ALE, Singapour maintiendra tous ses droits de douane à zéro, tandis que le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam réduiront ou élimineront progressivement leurs droits de douane sur les marchandises en provenance de Hong Kong.

Les engagements de réduction tarifaire couvrent divers types de produits de Hong Kong, notamment les bijoux, les vêtements et les accessoires de vêtement, les montres et les jouets.

En ce qui concerne le commerce des services, les fournisseurs de services de Hong Kong bénéficieront des conditions d'accès aux marchés juridiquement contraignantes et profiteront ainsi des opportunités commerciales accrues dans un large éventail de secteurs de services.

Hong Kong et l'ASEAN ont signé l'ALE et l'AI à la fin de 2017. Les dates d'entrée en vigueur pour les cinq pays membres restants de l'ASEAN - à savoir Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines - seront bientôt annoncées. -VNA