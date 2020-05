Le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham. Photo:la 1èrefrancetvinfo.fr



Jakarta (VNA) - L’Accord de partenariat économique intégral Indonésie – Australie (IA-CEPA) entrera officiellement en vigueur au 2e semestre de cette année, après que le Parlement indonésien achève le processus d’approbation nationale fin 2020.

Le Bureau du ministre australien du Commerce, Simon Birmingham, a annoncé qu’il avait discuté avec son homologue indonésien Agus Suparmanto pour parvenir à un consensus selon lequel cet accord entrera en vigueur à partir du 5 juillet.

Il a déclaré que garantir l'accord commercial avec l'Indonésie était un objectif à long terme du gouvernement australien, pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays et étendre les options disponibles aux entreprises des deux parties.

Les négociations sur l’IA-CEPA ont été lancées en 2010. Les paramètres de l'accord ont été finalisés par le président indonésien Joko Widodo et Scott Morrison lors de son premier voyage à l'étranger en tant que Premier ministre australien en septembre 2018.

Mais la signature de cet accord a été reportée. L’IA-CEPA a été signé le 4 mars 2019 à Jakarta, mettant fin à neuf ans de négociations.

L’accord, d’un montant de plusieurs milliards de dollars, permettra au secteur australien de l’élevage de bovins et d’ovins d’accéder au marché indonésien de 260 millions d’habitants. Les universités et les fournisseurs australiens de services et équipements médicaux pourront bénéficier également de potentiels de la plus puissante économie d’Asie du Sud-Est.

De leur côté, les industries automobile et textile indonésiennes comme les exportateurs de bois, de produits électroniques et pharmaceutiques pourront intensifier leurs parts de marché en Australie. -VNA