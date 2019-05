Le Thanh Liem, vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville (droite) et Peng Chenglei, vice-gouverneur de la ville chinoise de Shanghai. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La politique immuable du Vietnam consiste à prendre en haute considération les relations traditionnelles et la coopération multiforme avec la Chine, a déclaré Le Thanh Liem, vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.

Le responsable a reçu vendredi 10 mai Peng Chenglei, vice-gouverneur de la ville chinoise de Shanghai, en visite dans la ville. Il a déclaré que la visite des Chinois dans la mégapole du Sud avait lieu alors que les deux villes fêtaient les 25 ans de l’établissement de leurs relations d’amitié et de coopération, ce contribuant à renforcer leurs liens.

Ces derniers temps, les deux villes ont régulièrement échangé des délégations et favorisé la collaboration dans l'éducation et la formation, a estimé Le Thanh Liem, tout en proposant la poursuite de la coopération future dans ces domaines.

Peng Chenglei a indiqué que sa visite visait à promouvoir la coopération entre Shanghai et Ho Chi Minh-Ville et entre le Vietnam et la Chine, en général, appelant les deux parties à multiplier les échanges de délégations et des visites.

Il a exprimé ses belles impressions devant le développement de la mégapole du Sud et déclaré que la ville et Shanghai partageaient de nombreuses similitudes en termes de position, d'importance et de rôle économique central pour le pays. Par conséquent, le développement des relations bilatérales contribuera activement au renforcement des relations entre les deux pays.

Shanghai souhaite étudier les possibilités de coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans l’agriculture, en particulier l’agriculture verte et de haute qualité. Shanghai est prête à soutenir la ville vietnamienne dans la formation du personnel et dans d'autres domaines d'intérêt commun, a dit Peng Chenglei.

Ho Chi Minh-Ville se concentre sur le développement de l’agriculture verte et l’agriculture high-tech et est prête à coopérer avec Shanghai dans ces domaines. En outre, la ville souhaite partager ses expériences avec Shanghai dans la construction de centres financiers et commerciaux, a-t-il conclu. -VNA