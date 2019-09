Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong lors de la cérémonie (Photo: VNA)



Hanoi, 14 septembre (VNA) – L’Académie politique nationale Hô Chi Minh a célébré samedi son 70e anniversaire, en présence du secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyên Phu Trong.

S’exprimant à cette occasion, le dirigeant Nguyen Phu Trong a souligné qu’au cours de ces 70 ans passés, l’Académie était devenue un véritable centre de formation des cadres du Parti. L’établissement doit adopter une stratégie à long terme pour promouvoir ses acquis et surmonter ses difficultés, a-t-il recommandé.

«En tant qu’établissement de formation du Parti, l’Académie doit évidemment accorder la priorité à la formation des cadres du Parti et de tout le système politique qui sont absolument fidèles à l’idéal du Parti et à la cause révolutionnaire nationale », a-t-il demandé. L’Académie doit aussi investir dans les recherches sur le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh de façon à consolider les bases idéologiques du Parti et à lutter contre les arguments fallacieux des forces hostiles, a-t-il ajouté.

Nguyên Phu Trong a aussi demandé à l’Académie de réformer ses méthodes d’enseignement et de contribuer davantage à l’édification du Parti et du régime socialiste.

Le Comité central du Parti est en train de compiler les projets de documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti, a déclaré le dirigeant Nguyen Phu Trong, s'attendant à ce que l'Académie, qui compte un grand nombre de conférenciers et de scientifiques talentueux et dévoués, apporte une contribution positive et efficace à la préparation des documents de cette importante conférence.

L’académie doit s’efforcer de créer un environnement d’apprentissage moderne axé sur l’amélioration de la qualité et de la coopération internationale afin d’acquérir de manière sélective des réalisations et expériences mondiales en matière de formation de ressources humaines de haute qualité et de recherche scientifique, en particulier en politique, en direction et en gestion, a-t-il ajouté. -VNA