Hanoi (VNA) – Au cours des 12 années d’existence et de développement, l’Association du Business des Vietnamiens de France (ABVietFrance) a fait des progrès constants et a suivi le principe depuis sa création de servir de "passerelle fiable" entre les entreprises des deux pays.

La célébration du 10e anniversaire de l'ABVietFrance. Photo : VOV

L’ABVietFrance a fêté son 10e anniversaire (14 avril 2010-2022), après 2 ans de retard dû à la pandémie de Covid-19. Au cours des 12 dernières années, elle a attiré plus de 400 membres et entretient des relations d’affaires avec environ 600 partenaires au Vietnam, en France et dans d’autres pays européens.Les membres de l’ABVietFrance ne sont pas seulement des hommes d’affaires vietnamiens en France ou au Vietnam, mais aussi des hommes d’affaires français, des hommes d’affaires d’origine africaine et des étudiants en économie et en commerce.L’ABVietFrance a des représentants à Paris et dans 8 grandes villes en France que sont Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Mulhouse, Tours et Reims. Au Vietnam, elle a des représentants à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville et dans 7 provinces et grandes villes que sont Hai Phong, Hà Giang, Yên Bai, Dà Nang, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu et Cân Tho.L’ABVietFrance soutient la promotion de plus de 400 projets en France et au Vietnam dans l’import-export, la création, l’achat et la vente d’entreprises, les services, le tourisme, le cosmétique, la pharmacie, la mode, l’artisanat, l’alimentation, l’informatique, etc. Récemment, elle a soutenu un projet d’exportation de la main-d’œuvre vietnamienne vers la France.Dans le contexte des restrictions en raison de l’épidémie de Covid-19, au cours des deux dernières années, l’ABVietFrance a activement organisé des séminaires sur place et en ligne pour les entreprises des deux pays afin de fournir des informations pour aider les entreprises à tirer parti des avantages de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) dès que la situation épidémique sera bien contrôlée.En juillet 2021, l’ABVietFrance a mis en relation avec succès des entreprises de voyages, des hôtels de quatre provinces du Centre du Vietnam avec des entreprises touristiques françaises.L’ABVietFrance était notamment pionnière dans l’élaboration d’un plan de coopération entre les deux villes de Dà Nang et Le Havre, dans les domaines du tourisme portuaire, de l’informatique, de l’éducation et de la formation.Aller au-delà des avantages commerciaux à court termeAu-delà du but d’une association purement commerciale, l’ABVietFrance souhaite contribuer à mettre en relation les ressources et les talents de la communauté vietnamienne de France, les Français d’origine vietnamienne et les personnes ayant des liens étroits avec la communauté vietnamienne et surtout donner la priorité à la promotion du pays, du peuple et de la culture vietnamienne lors des foires, des grands événements commerciaux à Paris et dans les grandes villes de France.L’ABVietFrance met aussi activement en œuvre des activités sociales comme l’appel aux dons pour soutenir les personnes sinistrées par les inondations dans la région centrale au Vietnam en octobre 2020, la mise en relation des entreprises vietnamiennes de confection des masques antibactériens afin d’aider les Français lors des premières phases de l’épidémie de Covid-19…Elle a notamment finalisé les démarches et reçu un certificat de contrôle qualité selon les normes françaises pour deux entreprises vietnamiennes de textile et d’habillement à Thai Nguyên et à Hô Chi Minh-Ville pour exporter des masques antibactériens du Vietnam à la France.En octobre 2021, par l’intermédiaire de l’ambassade du Vietnam en France, elle a mis en relation des ministères et des secteurs vietnamiens avec des distributeurs de vaccins en Allemagne, dans le but de la recherche de fournitures de vaccins pour aider le Vietnam à lutter contre la pandémie.Le fait saillant est que le comité exécutif de l’ABVietFrance entretient un bon partenariat avec les administrations de Paris et de nombreuses collectivités locales françaises ainsi que les autorités françaises de promotion commerciale. L’ABVietFrance maintient également des contacts étroits et des activités actives pour connecter les associations professionnelles vietnamiennes à travers l’Europe.Après l’annulation de l’organisation du forum des entreprises vietnamiennes en Europe, l’ABVietFrance et un certain nombre d’hommes d’affaires vietnamiens dans les pays d’Europe de l’Ouest proches de la France envisagent de créer un club ou une association avec l’objectif d’aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux marchés français, suisse, belge, italien, allemand et espagnole.En 2022, Nguyên Hai Nam, président de l’ABVietFrance, a été élu président de l’Association d’Amitié France-Vietnam (AAFV) - devenant ainsi le premier Vietnamien à être élu à ce poste en 60 ans d’existence de l’Association.Le double rôle de deux importantes associations vietnamiennes en France permettra de combiner la force, l’intelligence et l’enthousiasme des Vietnamiens et des amis français pour promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays.Une grande fierté et une priorité importante dans toutes les activités à venir de l’ABVietFrance ou de l’AAFV est de promouvoir la formation d’une équipe jeune avec suffisamment de capacité, d’enthousiasme et d’expériences pour être le noyau et le leadership pour le développement durable et à long terme des Associations. – NDEL/VNA