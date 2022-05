La zone économique de Van Phong. Photo : VNA

Khanh Hoa (VNA) – Selon la décision n° 451/QD-TTg portant approbation de l’ajustement du plan directeur de construction de la zone économique (ZE) de Van Phong, dans la province de Khanh Hoa (Centre) jusqu’en 2040 avec une vision à l’horizon 2050, signée le 13 avril par le vice-Premier ministre Le Van Thanh, cette ZE a une superficie de 150.000 ha (environ 80.000 ha de surface d’eau, 70.000 ha de superficie continentale et insulaire) appartenant aux deux districts Van Ninh et Ninh Hoa.

L’objectif consiste à faire de la zone économique de Van Phong un centre économique dynamique, un centre international de tourisme et de services maritimes, un pôle de croissance du littoral du Centre méridional en termes d’économie maritime, d’industrie de haute technologie, de sciences et technologies, de formation des ressources humaines et de soins de santé de haute qualité.

La zone économique de Van Phong sera construite selon un modèle de développement respectueux de l’environnement, exploitant efficacement les potentiels distincts et attirant fortement les ressources d’investissement.

Photo : VNA

Elle sera une zone économique générale multisectorielle jouant le rôle principal pour attirer les investissements et stimuler le développement économique des régions voisines et de l’ensemble du pays. En particulier, l’économie maritime sera l’épine dorsale avec un port international de conteneurs et des services logistiques. L’industrie jouera un rôle important en se combinant avec le développement d’autres secteurs économiques.

D’ici 2050, l’objectif sera de faire de la zone économique de Van Phong un centre économique dynamique, intelligent, durable, hautement compétitif, axé sur le développement socio-économique, la défense et la sécurité.

Sur la base de l’ajustement du plan directeur approuvé par le Premier ministre par décision n°380/QD-TTg du 17 mars 2014, il faudra analyser et évaluer les orientations stratégiques du pays et de la province de Khanh Hoa pour la zone économique de Van Phong, afin d’exploiter et de développer de manière optimale les fonds fonciers et le potentiel de développement de chaque zone, ainsi que proposer des zones fonctionnelles, des infrastructures sociales et techniques raisonnables pour cette zone économique.-VNA