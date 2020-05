Vue de la zone économique côtière de Van Don. Photo : vietnamfinance.vn

Quang Ninh (VNA) - La zone économique (ZE) de Van Don dans la province septentrionale de Quang Ninh recense actuellement 34 projets d’investissement stratégiques, dont 13 déjà confiés à des investisseurs, 11 en cours d'étude de planification et 10 autres ayant vu leur planification détaillée être approuvée.



Lors des séances de travail en mars dernier avec des investisseurs dans la ZE de Van Don, le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, Nguyen Van Thang, a affirmé que sa localité favoriserait au maximum les investisseurs. De leur côté, les investisseurs doivent être responsables dans la mobilisation des moyens nécessaires et accélérer la mise en oeuvre des projets, en particulier ceux ayant un rôle important dans les secteurs des services, du commerce et du tourisme, a-t-il déclaré.



En plus, Nguyen Van Thang a souligné que si un investisseur cherchait à retarder intentionnellement un projet, les autorités de Quang Ninh retireraient le licence d’investissement conformément aux réglementations en vigueur.



Pour l’heure, la province de Quang Ninh se concentre sur l’examen et la modification des planifications détaillées des projets pour qu’elles soient conformes à la Décision No 266 datée le 17 février 2020 du Premier ministre concernant la ratification de l’ajustement du Plan général de la construction de la ZE de Van Don pour 2040.



De même, la province se concentre sur l’élaboration de règles et instruments de gestion de la planification, l’amélioration de la gestion publique du foncier, de la construction, de l'investissement et des ressources naturelles, et le perfectionnement de la structure organisationnelle du Comité de gestion de la ZE de Van Don selon la résolution du gouvernement n°102 /NQ-CP du 14 novembre 2019.



Par ailleurs, Quang Ninh accélère la communication, multiplie les activités de promotion de l’investissement, cherche à attirer les investisseurs et groupes économiques fiables en matière financière, technologiques et d’expériences, vietnamiens ou étrangers, afin de faire de Van Don l'un des pôles touristiques aux normes internationales.



D’après le Plan général de la construction de la ZE de Van Don pour 2040 approuvé par le Premier ministre, Van Don sera une zone économique maritime multidisciplinaire et multisectorielle, un centre de l'industrie du divertissement avec des casinos, des services du tourisme marin et insulaire de luxe, ainsi qu'un carrefour de commerce international.



La ZE de Van Don est située dans le district de Van Don de la province de Quang Ninh (Nord-Est). Ce district devrait compter de 140.000 à 200.000 habitants d'ici 2030 et de 300.000 à 500.000 en 2040. La demande foncière pour les zones fonctionnelles passerait de 5.500 ha en 2030 à 12.050 ha en 2040.-VNA