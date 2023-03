Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient d’approuver les ajustements du plan d’aménagement de la zone économique de Dung Quât à l’horizon 2045. Selon ce nouveau plan, Dung Quât deviendra une zone économique polyvalente capable de faire de Quang Ngai l’une des provinces les plus dynamiques du pays.

Vue aérienne de la zone économique de Dung Quât. Photo: VOV

Selon le plan d’aménagement approuvé par le chef du gouvernement, la zone économique de Dung Quât couvrira une superficie de plus de 45.300 hectares dont près de 33.600 hectares terrestres, près de 1.500 hectares appartenant à l'île de Ly Son et plus de 10.700 hectares de surface d’eaux. D'ici à 2045, Dung Quât deviendra une zone économique multisectorielle où se développeront l’industrie, le commerce, le service, le tourisme, l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture.

De l’avis de Hà Hoàng Viêt Phuong, président du comité de gestion de la zone économique de Dung Quât et des parcs industriels de Quang Ngai, le plan d’aménagement réajusté devrait permettre à la province d’attirer des investisseurs stratégiques.

"La zone économique de Dung Quât joue un rôle important dans le développement de notre province et du Centre. La marge de développement est importante. Actuellement, nous nous concentrons dans la récupération du foncier inexploité des projets suspendus et des projets qui tardent à être mis en oeuvre. Nous préparons les terrains pour des projets d’investissement stratégiques susceptibles de stimuler la croissance de Quang Ngai dans le futur", explique-t-il.

Dans le nouveau plan d’aménagement, l’industrie reste le secteur clé de la zone économique de Dung Quât avec la priorité donnée à la raffinerie, la pétrochimie, l'industrie chimique et l'industrie lourde dont le laminage de l'acier, la construction navale et d'autres industries liées à l'exploitation des ports en eau profonde. En même temps, Dung Quât deviendra l’un des principaux centres de transport de marchandises et d’échanges internationaux du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

Pour la période 2036-2045, la province de Quang Ngai s’emploiera à moderniser ses infrastructures urbaines. Photo: VOV

D’ici à 2045, Dung Quât comprendra cinq zones fonctionnelles axées sur l’industrie mais également sur le développement urbain, le service et le tourisme. Cette zone économique sera le fer de lance de la province de Quang Ngai, affirme le président du Comité populaire provincial Dang Van Minh.

"Le nouveau plan d’aménagement de la zone économique de Dung Quât et le plan d’aménagement de la province de Quang Ngai devraient nous permettre d’atteindre les objectifs fixés pour 2030 et plus tard, pour 2045. Le plan d’aménagement provincial fait actuellement l’objet d’un examen des ministères concernés avant d’être soumis au Premier ministre pour approbation. Il est prévu que Quang Ngai créera quatre corridors économiques stratégiques et six pôles économiques qui serviront de moteur pour sa croissance", annonce-t-il.

Pour la période 2036 - 2045, la province de Quang Ngai s’emploiera à moderniser ses infrastructures urbaines et créera deux nouvelles villes que sont Binh Son et Ly Son. L’île de Ly Son deviendra donc une ville touristique moderne, comme l’indique Pham Thi Huong, présidente du comité populaire du district de Ly Son.

"Notre île ne s’étend que sur plus de 10 km2. Pour devenir une ville, Ly Son doit compter sur une extension sur la mer. Nous devons également attirer de grands investisseurs dans la construction de quartiers d’habitation et de centres commerciaux. Cependant, nous veillerons à protéger l’environnement et à préserver l’authenticité du paysage pour un développement harmonieux et durable", assure-t-elle.

En 2021 et 2022, les investisseurs ont placé plus de 3,85 milliards de dollars dans la zone économique de Dung Quât. – VOV/VNA