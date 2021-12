Infrastructure de la zone urbaine et touristique d'Ao Tiên à Vân Dôn. Photo: vneconomy.vn



Quang Ninh (VNA) - La zone économique (ZE) de Vân Dôn dans la province septentrionale de Quang Ninh a attiré près 6.000 milliards de dongs d’investissement en 2021, a annoncé son comité de gestion.

Sur le total, 4.300 milliards viennent de deux nouveaux projets et 1.500 des 6 entreprises déjà implantées sur cette ZE.

Les deux nouveaux projets sont le projet d'investissement pour la construction d'un complexe touristique, de villégiature et de divertissement Crystal Holidays Harbour Vân Dôn (plus de 3 600 milliards de dongs) et le projet de réservoir de Dông Dong (plus de 700 milliards de dongs).

D’après le Plan général de la construction de la ZE de Vân Dôn d'ici 2040 approuvé par le Premier ministre, Vân Dôn sera une zone économique maritime multidisciplinaire et multisectorielle, un centre de l'industrie du divertissement avec des casinos, des services de tourisme marin et insulaire de luxe, ainsi qu'un carrefour de commerce international.



La ZE de Vân Dôn est située dans le district de Vân Dôn de la province de Quang Ninh (Nord-Est). Ce district devrait compter de 140.000 à 200.000 habitants d'ici 2030 et de 300.000 à 500.000 en 2040. La demande foncière pour les zones fonctionnelles passerait de 5.500 ha en 2030 à 12.050 ha en 2040.-VNA