Hanoi (VNA) – L’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) a remis mercredi 13 juillet son insigne "Pour la paix et l’amitié entre les nations" à l’ambassadeur sortant de Belgique au Vietnam, Paul Jansen, en reconnaissance de ses précieuses contributions tout au long de son mandat dans le pays.

La présidente de la VUFO, Nguyên Phuong Nga remet l’insigne "Pour la paix et l’amitié entre les nations" à l’ambassadeur de Belgique au Vietnam, Paul Jansen. Photo : Ministère des Affaires étrangères

La présidente de la VUFO, Nguyên Phuong Nga, a déclaré que l’ambassadeur Paul Jansen avait apporté d’importantes contributions à la promotion des relations entre les deux pays aux niveaux national, régional et communautaire, en particulier en renforçant les liens entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement fédéral belge.L’ambassadeur Paul Jansen a activement soutenu le Vietnam dans le processus de négociation et de signature de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), a-t-elle indiqué.Il a également coopéré étroitement avec l’Association d’amitié Vietnam-Belgique et la VUFO, et a activement participé à l’organisation d’amitié, de coopération et d’échanges populaires, a ajouté la présidente de la VUFO.L’ambassadrice Nguyên Phuong Nga a affirmé qu’au cours des cinq dernières décennies, la relation Vietnam-Belgique s’est développée de manière robuste dans de nombreux domaines, et que les deux pays ont renforcé une coopération étroite dans le cadre de forums multilatéraux tels que les Nations unies, la Francophonie, l’ASEM et l’ASEAN.Pour sa part, l’ambassadeur Paul Jansen a exprimé son honneur de recevoir l’insigne et a souligné le rôle important de la VUFO dans le renforcement des relations entre la Belgique et le Vietnam.Appréciant l’assistance de la partie vietnamienne tout au long de son mandat, le diplomate belge espère que les relations entre les deux pays se développeront davantage à l’avenir. – VNA