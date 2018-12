Photo : vpbank.com.vn



Hanoï (VNA) – La Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank) a été élue la “Banque numérique exemplaire de 2018”, dans le cadre des Prix pour les banques vietnamiennes exemplaires de cette année.



Les Prix pour les banques vietnamiennes exemplaires sont un événement annuel organisé par International Data Group (IDG) et l’Association des banques du Vietnam (Vietnam Banks Association). Ils récompensent les banques ayant eu des réalisations remarquables et des contributions importantes au développement du secteur bancaire et financier au Vietnam, comme au développement de l’économie vietnamienne en général.



Il s’agit de la deuxième fois que la VPBank a remporté le titre de la « Banque numérique exemplaire », après sa victoire en 2016.



En 2018, la VPBank a enregistré un taux élevé de transactions effectuées via Internet Banking, Mobile Banking, les guichets automatiques ATM/CDM et le terminal de POS. Ce taux a atteint 92%, contre 26% en 2013. En septembre dernier, la VPBank a lancé une application bancaire baptisée YOLO qui fournit des services bancaires, mais aussi des services dans d’autres secteurs, tels que le divertissement, le tourisme, la santé, le commerce, les transports et l’alimentation. -VNA