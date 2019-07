Cérémonie de signature de l'accord de coopération en matière de communication entre la VNA et la province de Ca Mau (Photo: VNA)



Ca Mau (VNA) - L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a signé un accord de coopération en matière de communication avec le Comité populaire de la province de Ca Mau, dans le delta du Mékong, le 12 juillet.

En vertu de ce document, la VNA travaillera avec Ca Mau afin de couvrir rapidement et correctement les activités socio-économiques, politiques, culturelles et diplomatiques actuelles de la province, ainsi que les réalisations en matière de développement, en répondant aux besoins des médias et des lecteurs au Vietnam et à l’étranger, contribuant à la stabilité et à la croissance de la localité, tout en réfutant les informations erronées et inexactes qui pourraient avoir des conséquences négatives.

Lors de la cérémonie de signature, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Duong Thanh Binh, a souligné que les agences de presse, y compris la VNA, avaient largement contribué au progrès du développement socio-économique de Ca Mau.

Le bureau de représentation de la VNA à Ca Mau a jusqu'à présent promu l'image de la province auprès de ses lecteurs, a-t-il ajouté, avant de déclarer que l’accord récemment signé avec la VNA était nécessaire pour aider les agences, les secteurs et la population locale à mettre à jour les informations justes sur le Vietnam et le monde, conformément à l'orientation du Parti et de l'État.

Il a indiqué que les autorités locales demanderaient aux agences concernées de travailler en étroite collaboration avec la VNA pour mettre en œuvre l'accord et d'aider ses journalistes à faire leur travail dans la province, tout en encourageant les agences, organisations et secteurs locaux à utiliser les publications de la VNA, a-t-il déclaré.

Le directeur général de la VNA, Nguyen Duc Loi, a révélé qu'après la signature, la VNA poursuivrait l'élaboration de son plan de communication pour Ca Mau après le contenu de l'accord.

Selon lui, les informations couvrent essentiellement les affaires socio-économiques locales et le potentiel de développement agro-sylvico-aquicole, de la transformation des produits aquatiques pour l'exportation, du tourisme et des services, entre autres.

Le directeur général Nguyen Duc Loi a espéré que les autorités locales fourniraient à temps des informations justes à la VNA et continueraient à créer des conditions favorables pour que les reporters de la VNA puissent travailler dans la province conformément à la loi.

Fondée en septembre 1945, la VNA, qui compte des bureaux de représentation dans les 63 villes et provinces du pays ainsi que 30 bureaux à l’étranger sur les cinq continents, produit actuellement plus de 60 produits médiatiques. Il a jusqu'à présent coopéré avec 40 agences de presse du monde entier. -VNA