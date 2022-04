L'interface de la page d' informations de la VNA sur les SEA Games 31. Photo: Captures d'écran

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne d'information (VNA) a organisé vendredi matin un atelier de formation à l'intention de ses reporters et rédacteurs qui couvriront les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Lors de l'atelier de formation, le directeur général adjoint de la VNA, Nguyen Tuan Hung, a souligné le rôle de la VNA en tant qu'agence de presse nationale dans la couverture des grands événements du pays.

La VNA accélérera la communication sur les SEA Games 31, le plus grand événement sportif de la région, a-t-il souligné.

La fourniture des informations sur les 31es SEA Games contribuera à renforcer la solidarité et l'amitié entre les pays de la région, en offrant une opportunité de promouvoir l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis régionaux et internationaux, a déclaré Nguyên Tuan Hung.

A cette occasion, la VNA a présenté l'interface de sa page d'informations spéciale sur les SEA Games 31 à l'adresse https://seagames.vnanet.vn, avec des informations diversifiées, opportunes, et sous diverses formes, au service des organes de presse et du public.

Les SEA Games 31 auront lieu du 5 au 23 mai à Hanoï et 11 autres localités. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues le 12 mai et le 23 mai, respectivement. Environ 7.000 sportifs de 11 pays participeront à 40 sports. -VNA