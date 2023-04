La signature d'un nouvel accord de coopération entre la VNA et Prensa Latina . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La directrice générale de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) Vu Viet Trang et le président de l'Agence de presse cubaine Prensa Latina, Luis Enrique González Acosta ont eu un entretien et signé un nouvel accord de coopération, à l'occasion de la visite officielle à Cuba du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.



Lors de l’entretien tenu le 18 avril au siège de Prensa Latina, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a souligné que la poursuite du renforcement de la coopération bilatérale et la mise en oeuvre de nouveaux projets de coopération étaient nécessaires et conformes à la tendance de développement mondial dans le contexte actuel.



Pour sa part, le président Prensa Latina, Gonzalez Acosta a remercié la VNA pour son aide accordée à Prensa Latina depuis que les deux agences ont établi leur relation de coopération. Il a affirmé qu'il continuerait à soutenir le bureau de représentation de la VNA à La Havane dans ses activités, ainsi qu'à continuer à améliorer la qualité de la version espagnole du journal Vietnam Illustré…



Lors de l’entretien, les dirigeants des deux agences de presse ont passé en revue la mise en œuvre des programmes de coopération bilatérale dans les domaines de l'échange d'informations, de l'imprimerie et de la distribution du Vietnam Illustré, de la coopération entre des experts et du soutien aux correspondants de chaque organe. Les deux parties ont affirmé l'importance des activités de coopération bilatérale qui continuaient à contribuer au renforcement de la compréhension et de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



La directrice générale Vu Viet Trang a estimé que les experts envoyés par Prensa Latina avaient efficacement soutenu la VNA dans la production d'informations en langue espagnole et la formation de jeunes rédacteurs, l'imprimerie et la publication du Vietnam Illustré (version espagnole) en Amérique latine.



Le président Gonzalez Acosta a affirmé que Prensa Latina était toujours prête à soutenir et à envoyer des experts à travailler à la VNA.