Hanoi (VNA) - L’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a exprimé jeudi 11 novembre son espoir de continuer à recevoir les conseils et le soutien de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) dans la planification et la mise en œuvre de projets de coopération au Vietnam.

La directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang serre la main du représentant en chef du bureau vietnamien de la JICA Shimizu Akira. Photo : VNA

Le représentant en chef du bureau vietnamien de la JICA Shimizu Akira a fait cette remarque lors de sa rencontre avec la directrice générale de la VNA Vu Viêt Trang, destinée à renforcer la coopération en matière de communication entre les deux agences.

Les deux parties ont convenu que les relations Vietnam-Japon se développent de manière globale, étendue et substantielle dans de multiples domaines, avec des contributions importantes du secteur de l’information et de la communication.

Shimizu Akira a fait l’éloge du flux d’informations actualisées et précises de la VNA, qui aide la JICA à saisir rapidement la situation socio-économique du Vietnam ainsi que les aspirations du peuple vietnamien.

La VNA dispose d’un vaste réseau de correspondants et d’un système de divers produits d’information au service des publics vietnamiens et étrangers qui peuvent répondre à la demande d’informations de la JICA, a fait savoir Vu Viêt Trang, affirmant qu’il est du devoir de la VNA de promouvoir l’information officielle de l’image du Vietnam et de son peuple auprès du monde.

Les produits d’information vers l’extérieur de la VNA en dix langues vernaculaires fournissent aux lecteurs de 140 pays et territoires des informations sur les actualités vietnamiennes et mondiales. La VNA entretient des relations de coopération avec 40 agences et organes de presse internationaux.

L’amélioration du partage d’informations entre les deux parties devrait renforcer davantage le vaste partenariat stratégique Vietnam-Japon. – VNA