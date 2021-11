Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc effectuera du 29 novembre au 2 décembre une visite officielle en Russie à l’invitation de son homologue russe Vladimir Poutine, destinée à renforcer davantage les liens qui unissent les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi. Photo : VNA

Cette visite devra approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans tous les domaines et le porter à un nouveau palier dans la nouvelle situation, tout en affirmant que les relations Vietnam-Russie sont celles de fidélité et d’attachement particulier, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi.

Elle traduit la mise en œuvre active de la politique extérieure axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification des relations internationales adoptée par le 13e Congrès national du Parti pour servir l’intérêt de la nation et du peuple et contribuer à la paix et à la stabilité dans le monde, a-t-il indiqué.

La visite du président Nguyên Xuân Phuc affirme que le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec la Russie, la considérant comme une priorité dans sa politique extérieure et comme un partenaire clé du Vietnam, a-t-il poursuivi.

Elle visite affirme également le renforcement de la coopération entre les deux pays dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19, notamment dans la recherche et la production de vaccins et de médicaments et le partage d’expériences en matière de prévention et de contrôle de la maladie.

Elle vise à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment la politique, l’économie, la sécurité, la défense, l’énergie et le pétrole, l’éducation et la formation et les échanges populaires, a-t-il souligné.

Depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en 2001 puis de leur partenariat stratégique intégral en 2012, les relations entre le Vietnam et la Russie se développent pleinement et vigoureusement.

Les liens étroits entre les deux pays s’illustrent de manière éloquente au travers des visites régulières effectuées à tous les niveaux, notamment au plus haut niveau. Même dans un contexte marqué par le Covid-19, les contacts de haut niveau ont eu toujours lieu.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong s’est entretenu au téléphone avec président Vladimir Poutine en avril dernier, avec le président du parti Russie Unie et vice-président Conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev en février dernier.

Le président Nguyên Xuân Phuc a eu également un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Putin en septembre, et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko en juin.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors d’un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Putin. Photo : VNA

Le Vietnam considère toujours la Russie comme un partenaire prioritaire de premier rang dans sa politique extérieure, et la Russie considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique pour la région Asie-Pacifique, a affirmé l’ambassadeur Dang Minh Khôi, rappelant que le président Vladimir Putin a dit lors de sa visite au Vietnam en 2013 que les relations entre la Russie et le Vietnam était très spéciales et de portée stratégique.

La coopération économique, commercial et d’investissement entre les deux pays a fait un pas de géant. Cinq ans après la signature de l’Accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA), le commerce bilatéral a doublé pour atteindre près de 5 milliards de dollars en 2020, dont près de 1 milliard de dollars d’excédent commercial vietnamien. Cette année, les échanges devraient progresser d’environ 16% par rapport à 2020, à plus de 6 milliards de dollars.

En outre, la coopération agricole est également un nouveau domaine très réussi des deux pays. Le Vietnam est devenu le plus grand marché d’importation de porc de la Russie, représentant près de 50% du chiffre d’affaires des exportations de porc de la Russie.

En 2021, le gouvernement russe a attribué 1.000 bourses d’études à des étudiants vietnamiens, une forte augmentation par rapport aux 100 bourses à la fin des années 1990.

Dans les temps à venir, les deux gouvernements sont déterminés à coopérer plus étroitement pour promouvoir la coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement. La coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité continuera d’être renforcée et promue. Cela démontre une grande confiance politique et est conforme au partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a fait

savoir l’ambassadeur Dang Minh Khôi.

Un autre domaine de coopération est l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Les deux parties se préparent à construire un centre de recherche et de développement en science et technologie nucléaires au Vietnam, a-t-il encore indiqué. – VNA