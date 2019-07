La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, va effectuer du 8 au 12 juillet une visite officielle en Chine, sur invitation de Li Zhanshu, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Dang Minh Khoi, il s’agira de la première visite d’un dirigeant vietnamien en Chine dès le 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Ce sera également la première visite en Chine de Nguyen Thi Kim Ngan en tant que présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Dang Minh Khoi a souligné les significations importantes de cette visite dans le maintien des échanges de haut niveau entre les deux Partis et les deux Etats.



« Elle contribuera à la consolidation et au renforcement de la confiance politique, au développement du partenariat stratégique et intégral Vietnam-Chine, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération au développement dans la région et dans le monde », a déclaré Dang Minh Khoi.



Selon lui, la visite contribuera également aux échanges d’expériences législatives entre le Vietnam et la Chine, au renforcement du rôle des organes législatifs dans la supervision de l’application des accords communs, à l’intensification de la coordination et du soutien mutuel au sein des forums interparlementaires régionaux et mondiaux, ainsi qu’à la coopération bilatérale dans l’application des conventions internationales auxquelles le Vietnam et la Chine sont parties.



L’ambassadeur a annoncé que durant sa visite officielle en Chine, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, aurait des rencontres avec des dirigeants du Parti, du gouvernement et du parlement chinois, dans le but de discuter des orientations des relations bilatérales, ainsi que des mesures propres à développer la coopération vietnamo-chinoise en tous domaines. La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne se rendra également à Nanjing et à Suzhou de la province chinoise du Jiangsu.



Dans le cadre de la visite de la dirigeante vietnamienne, une « Journée de la culture vietnamienne en Chine » sera organisée. Cet événement permettra de présenter la beauté culturelle vietnamienne aux Chinois, dans le but de renforcer la compréhension mutuelle.



La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan visitera en outre des établissements économiques et scientifiques chinois. Elle rencontrera des dirigeants de grandes entreprises chinoises qui s’intéressent à la coopération avec le Vietnam. La dirigeante aura par ailleurs une rencontre avec des Vietnamiens en Chine pour les informer de la situation du Vietnam et écouter leurs avis, opinions et idées.



Ces dernières années, dans le contexte du développement des relations vietnamo-chinoises, les échanges et la coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et l’Assemblée populaire nationale de Chine se sont renforcés. De nombreuses visites de différents niveau ont été effectués.



Dans le cadre de leur convention de coopération signée en 2015, les organes législatifs vietnamien et chinois ont renforcé leurs échanges d’expériences liées à l’élaboration des textes juridiques, à la prise des décisions concernant les questions socio-économiques importantes. Ils ont également intensifié la supervision de l’application des accords communs des deux pays et continué de se soutenir au sein des forums interparlementaires régionaux et mondiaux.



L’ambassadeur Dang Minh Khoi s’est déclaré convaincu que la prochaine visite officielle en Chine de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne serait couronnée de succès, contribuant au développement des relations bilatérales. -VNA