Hanoï, 9 avril (VNA) - La prochaine visite officielle du président vietnamien Vo Van Thuong au Laos créera une forte impulsion pour renforcer l'efficacité et la durabilité de la coopération Vietnam-Laos et faire en sorte que ces relations aident à consolider la paix, la sécurité, la stabilité et la coopération en Asie et dans le monde, a affirmé l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung.



La visite officielle, prévue les 10 et 11 avril, sera la première à l'étranger de Vo Van Thuong depuis son élection le 2 mars, par l'Assemblée nationale, à la présidence de la République socialiste du Vietnam.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information à la veille de cette visite, le diplomate Nguyen Ba Hung a déclaré que les deux pays partagent une relation spéciale et qu'il est devenu courant pour leurs dirigeants nouvellement nommés de choisir le pays voisin comme première destination à l'étranger.



La visite du président Vo Van Thuong, qui aura eu lieu peu après son élection, réaffirme le ferme engagement des dirigeants vietnamiens et lao de cultiver la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays, a déclaré le diplomate.



Selon Nguyen Ba Hung, compte tenu de la mise en œuvre active par les deux pays des Résolutions des Congrès nationaux de leurs deux Partis et de leurs plans de développement socio-économique, de leur reprise économique après la pandémie de COVID-19, de leurs relations florissantes et des évolutions compliqués et imprévisibles dans la région et le monde, la visite a trois objectifs principaux.



Premièrement, elle vise à affirmer que le Parti et l'État du Vietnam attachent toujours une grande importance et accordent la plus haute priorité à la consolidation et à la perpétuation de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Deuxièmement, le président vietnamien s'entretiendra avec le secrétaire général du Parti révolutionnaire du peuple lao (LPRP) et président du Laos Thongloun Sisoulith sur des mesures visant à approfondir la coopération intégrale vers une meilleure efficacité. Les deux dirigeants discuteront de questions internationales et régionales d'intérêt commun, en particulier des évolutions extrêmement compliquées en cours, afin de renforcer la compréhension commune et une coordination étroite et efficace lors des forums régionaux et internationaux.



Troisièmement, la visite apportera aux dirigeants et au peuple lao la grande affection du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, en particulier avant sa traditionnelle fête du Nouvel An Boun Pi May.- VNA

