Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, effectuera une visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 juin.

Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, a déclaré que cette visite serait une excellente occasion de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les questions de réforme et de législation, contribuant ainsi à soutenir le développement du Vietnam dans les temps à venir.

Selon l’ambassadeur, le Royaume-Uni et le Vietnam pourraient travailler ensemble dans trois domaines que sont le programme de numérisation et de simplification des procédures administratives pour améliorer le climat des affaires, le soutien à l’égalité (égalité des sexes, égalité des groupes minoritaires), et la coopération dans le domaine des lois et réglementations liées à l'économie verte.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward. Photo: VNA

Selon Gareth Ward, la raison pour laquelle le Vietnam met à jour ses lois et réglementations pour promouvoir l’économie verte, n'est pas seulement de réduire les émissions et d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi d’attirer davantage d’investissements. Et l’un des contenus importants de la visite du dirigeant vietnamien consistera à explorer le renforcement des flux financiers vers l'économie verte.

Le partenariat stratégique entre le Royaume-Uni et le Vietnam est solide, et il reste encore beaucoup de potentiels pour le développer. La visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, sera la deuxième visite d'un haut dirigeant vietnamien au Royaume-Uni en un an. Elle contribuera à promouvoir la coopération entre les deux parlements, a-t-il ajouté.

En outre, la visite favorisera la coopération entre les deux gouvernements, car le président de l’Assemblée nationale vietnamienne rencontrera des ministres britanniques pour discuter de l’économie verte ainsi que de questions de sécurité.

Gareth Ward a également indiqué que cette visite serait un bon signe pour développer la coopération bilatérale dans le commerce, l’éducation et le tourisme. -VNA