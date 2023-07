Le commerce bilatéral Vietnam-Malaisie a augmenté de 23,1 %, passant de 16,74 milliards de dollars en 2021 à 19,44 milliards de dollars en 2022. Photo: vneconomy.vn

Kuala Lumpur (VNA) - La visite officielle au Vietnam les 20 et 21 juillet du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim contribuera à renforcer davantage les liens solides existants entre les deux pays voisins et partenaires de l'ASEAN, a affirmé le ministère malaisien des Affaires étrangères.

Dans son communiqué de presse rendu public le 20 juillet, le ministère a annoncé qu'au cours de son voyage, le Premier ministre Anwar Ibrahim tiendra des rencontres avec des hauts dirigeants vietnamiens et assistera à l'échange de protocoles d'accord entre les ministères et agences de la Malaisie et du Vietnam dans divers secteurs.

Il devra également assister au Forum d’affaires Malaisie-Vietnam et rencontrer des représentants de la communauté vietnamienne en Malaisie.



Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim arrive à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

"Comme l'année 2023 marque également le jubilé d'or de l'établissement des relations diplomatiques, la visite offre l'opportunité de renforcer davantage les relations bilatérales", a déclaré le ministère.

Le commerce bilatéral Vietnam-Malaisie a augmenté de 23,1 %, passant de 16,74 milliards de dollars en 2021 à 19,44 milliards de dollars en 2022. La Malaisie est également le neuvième investisseur au Vietnam, avec un capital total de 13,06 milliards de dollars. -VNA