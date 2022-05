Des officiers et des soldats de l'hôpital de campagne n° 3 du Vietnam partent en mission de maintien de la paix à Bentiu, au Soudan du Sud. Photo: VNA

Hanoï, 15 mai (VNA) – La visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Nations Unies (ONU) envoie un message fort et est l'occasion pour le Vietnam d'affirmer sa politique extérieure et son engagement en tant qu'ami et membre actif et responsable de la communauté internationale, a déclaré l'ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l' ONU Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'Information, le diplomate a ajouté lors de cette visite, le Vietnam met également en avant sa politique de promotion de la diplomatie multilatérale sur la scène internationale.Dang Hoang Giang a annoncé que le Premier ministre devait rencontrer les principaux dirigeants de l'ONU, affirmant ainsi les contributions du Vietnam à l'agenda commun du bloc, en particulier pour relever les défis mondiaux.Il a rappelé les principales contributions du Vietnam à l'ONU depuis qu'il est devenu membre de l'organisation en 1977, notamment son affectation à deux reprises au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité et à deux reprises au poste de membre du Conseil économique et social, ainsi que son adhésion aux mécanismes de l'ONU sur les droits de l'homme, la culture et l'éducation.Concernant les relations entre le Vietnam et l'ONU dans les temps à venir, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a déclaré que la position et le rôle du pays, consolidés et développés par le passé, continueront d'être renforcés. Le Vietnam continuera à utiliser les ressources et l'expérience de l'ONU dans son développement socio-économique durable et, en même temps, poursuivra également ses importantes contributions à l'agenda commun de l'organisation sur la paix, le développement et les questions socio-économiques.Le but ultime est que l'ONU et le Vietnam s'unissent pour atteindre les nobles objectifs de l'ONU, en protégeant les générations futures des tragédies des guerres et en apportant la paix et la stabilité à tous les peuples du monde, a-t-il conclu.- VNA