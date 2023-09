Hanoi (VNA) – La visite officielle au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt une signification très importante, ouvrant une nouvelle étape dans les relations de coopération entre les deux pays, a déclaré l’ambassadrice du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, à Hiroshima, au Japon, le 21 mai 2023. Photo : VNA



Ce voyage est le premier au Brésil d’un dirigeant du Parti communiste du Vietnam et du gouvernement vietnamien depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti Nông Duc Manh au Brésil en 2007. Il aura lieu à la veille du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2024.



Les entretiens et rencontres entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, des dirigeants du Sénat fédéral du Brésil, de ses États et des entreprises brésiliennes aideront les deux parties à promouvoir et à approfondir davantage leur partenariat intégral, apportant des avantages plus substantiels aux deux pays, a-t-elle indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le Brésil est le partenaire de première importance du Vietnam en Amérique du Sud. Marché potentiel pour les entreprises vietnamiennes, le Brésil est aussi une porte d’entrée en Amérique latine du Vietnam qui est une tête de pont des entreprises brésiliennes en Asie du Sud-Est et en Asie.

Le commerce bilatéral a atteint 6,78 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam exporte pour l’essentiel des produits aquatiques, des graisses animales, du riz, du fer et de l’acier, des céramiques, des composants électroniques, des chaussures et des vêtements vers le Brésil d’où il importe en revanche du zinc, du plastique, des viandes, du caoutchouc et des fibres textiles.

L’ambassadrice du Vietnam au Brésil Pham Thi Kim Hoa s’exprime lors de la cérémonie marquant la 78e Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA



La promotion vigoureuse des relations de coopération bilatérales figure au sommet de l’agenda de la visite. Mais bien sûr, il n’y a pas que cela. Le Vietnam et le Brésil, avec leurs propres atouts et potentiels économiques, commerciaux et technologiques, peuvent travailler ensemble pour créer de formidables synergies au service de leur œuvre de développement socio-économique et d’intégration internationale, a estimé la diplomate.



La visite ouvrira des opportunités de coopération pour les deux parties dans les domaines de la lutte contre le changement climatique, du développement de nouvelles sources d’énergie, de la transformation numérique, de la garantie de la sécurité énergétique et alimentaire, de l’intégration et de la sécurité régionales, de la croissance durable et de l’égalité dans les relations internationales, a-t-elle encore indiqué.

Dans le cadre de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, le Forum des affaires Vietnam-Brésil aura un rôle à jouer dans la recherche des opportunités de coopération et des possibilités d’investissement pour les entreprises des deux pays.

Le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur), comprenant l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela, envisagent les négociations sur un accord de libre-échange pour mieux exploiter les perspectives commerciales et promouvoir les investissements entre les deux parties. – VNA