Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue japonais, Kishida Fumio. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – La récente visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais Kishida Fumio a revêtu une grande importance, contribuant à marquer une nouvelle étape des relations entre les deux pays, et à affirmer la détermination des dirigeants des deux parties à ouvrir une nouvelle phase du partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie.

Ce fut l'occasion pour le Premier ministre japonais de rencontrer les hauts dirigeants vietnamiens, d'établir des relations personnelles et de poser des bases pour des relations solides entre les deux pays selon la devise « sincérité, affection et confiance », a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Pendant sa visite de moins de 23 heures, le Premier ministre Fumio Kishida a mené 12 activités. Ces 23 heures ont fait entrer le partenariat stratégique approfondi entre les deux pays dans une nouvelle phase substantielle et efficace, a affirmé le diplomate vietnamien.

Le contenu économique était au centre des discussions entre les hauts dirigeants. Vingt-trois documents importants ont été signés, couvrant des domaines clés tels que l'économie-commerce, les sciences et technologies, les transports, la transformation numérique et l'innovation.

Les deux parties ont mis l'accent sur trois domaines prioritaires de coopération, à savoir la diversification de l'offre, la transformation numérique et l'innovation technologique. Le gouvernement japonais s'est engagé à soutenir 39 entreprises dans ce domaine pour investir au Vietnam (sur un total de 92 entreprises dans toute la région Asie).

Au cours des rencontres, les dirigeants des deux parties ont affirmé l'importance de l’année 2023, année du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Les deux pays ont convenu de mettre en place un comité national d'organisation d'événements majeurs en 2023 afin d'évaluer leurs relations pendant 50 ans et de tirer des leçons et de discuter des orientations futures.

En vue de rendre le partenariat stratégique bilatéral plus profond et plus substantiel, l’ambassadeur Vu Hông Nam a souligné la nécessité de renforcer la communication auprès des jeunes sur les relations entre les deux pays, ainsi que les liens économiques. Ce sera une base solide, permettant aux deux pays d’avancer vers la prospérité et le bonheur.

Les relations étroites, amicales et sincères entre des générations de dirigeants des deux pays et le respect mutuel entre les deux peuples seront également un ciment durable, rapprochant les deux nations pour la prospérité, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour toute la région, a-t-il conclu. -VNA