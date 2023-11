Hanoi (VNA) – La visite officielle du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Turquie donnera un nouvel élan aux relations entre les deux pays, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur de Turquie au Vietnam Haldun Tekneci.

L’ambassadeur de Turquie au Vietnam Haldun Tekneci. Photo : VNA



Du 29 novembre au 3 décembre, le chef du gouvernement et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participeront à la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï, et auront des rencontres bilatérales aux Émirats arabes unis, et effectueront une visite officielle en Turquie.



La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh marque la première visite officielle du Vietnam en Turquie au niveau de Premier ministre. Ce voyage est d’autant plus important qu’il coïncide avec le 100e anniversaire de la Turquie et le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



"Nos relations amicales sont ancrées dans le respect mutuel et les peuples turc et vietnamien partagent une perception positive l’un de l’autre. Malgré la distance géographique considérable, nous avons assisté au fil des années à la croissance et à la diversification des connexions entre la Turquie et le Vietnam", a indiqué le diplomate.

De nombreux faits marquants qui caractérisent les relations entre la Turquie et le Vietnam au cours des 45 dernières années, notamment l’amélioration des relations contractuelles, l’établissement de vols directs pour les passagers et les marchandises entre les pays et la récente manifestation de solidarité du Vietnam à la suite du désastre des tremblements de terre en Turquie au début de cette année.



"Les liens commerciaux, économiques, sociaux, culturels, d’aide au développement, éducatifs et touristiques, entre autres, entre les deux pays ont connu une trajectoire ascendante", a souligné l’ambassadeur Haldun Tekneci.



"Lorsque des sésismes dévastateurs ont frappé la Turquie le 6 février 2023, le Vietnam a fait preuve d’un engagement sans faille en contribuant à l’aide humanitaire internationale et en participant aux missions de recherche et de sauvetage. Il est à noter que c’était la première fois qu’une équipe militaire vietnamienne de recherche et de sauvetage opérait en dehors du Vietnam, soulignant la valeur que le Vietnam accorde à ses relations avec la Turquie", a-t-il noté.

Cérémonie marquant le retour des officiers et soldats de l’Armée populaire du Vietnam ont accompli avec succès la mission de sauvetage des victimes du tremblement de terre en Turquie en 2023. Photo: VNA





"Nous apprécions profondément le soutien et la solidarité du Vietnam pour atténuer les conséquences des pertes et des destructions causées par ces tremblements de terre", a souligné le diplomate.



La compagnie aérienne turque Turkish Airlines, dont on assiste à l’approfondissement de sa coopération avec Vietnam Airlines, maintient une liaison directe entre les deux pays grâce à des vols réguliers vers Hanoi et Hô Chi Minh-Ville au départ d’Istanbul.



Le commerce bilatéral, dépassant les 2 milliards de dollars, la présence renforcée des investisseurs turcs au Vietnam, les projets menés par l’Agence turque de coopération et de coordination, les bourses d’études de l’État turc accordées aux étudiants vietnamiens et la diffusion de séries télévisées turques au Vietnam ont tous joué leur rôle dans le renforcement des liens entre les deux pays.



"Pour atteindre l’objectif de 4 milliards de dollars d’échanges commerciaux, favorisant ainsi un résultat plus équilibré et mutuellement bénéfique, les deux pays doivent simplifier les procédures d’import-export, promouvoir les échanges de délégations commerciales, faciliter le commerce transfrontalier et ouvrir les marchés intérieurs aux produits complémentaires", a-t-il estimé.



"Par ailleurs, il convient de noter l’intérêt croissant des entreprises turques pour le marché vietnamien. Par exemple, Vietur, un consortium dirigé par la société turque IC İçtaş, a récemment obtenu un appel d’offres pour la construction du terminal passagers de l’aéroport international de Long Thành. La cérémonie d’inauguration des travaux a eu lieu début septembre de cette année avec la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh", a-t-il fait savoir.



"Nous prévoyons que les entreprises turques, couvrant les secteurs de la construction d’infrastructures lourdes, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la technologie et des biens de consommation à évolution rapide, élargiront encore leur présence au Vietnam à l’avenir. Simultanément, nous encourageons et invitons la communauté des affaires vietnamienne à investir en Turquie", a-t-il plaidé.



"Outre le commerce et les investissements, nous reconnaissons un potentiel important et nous nous engageons à explorer les opportunités dans divers autres domaines, notamment l’aquaculture, la sylviculture l’aviation, l’éducation, l’industrie de la défense, la sécurité, les transports et la logistique", a-t-il fait savoir.



"Nous sommes convaincus que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh générera un nouvel élan, offrant aux deux pays l’occasion d’évaluer et de faire progresser davantage les relations bilatérales dans divers domaines", a déclaré l’ambassadeur Haldun Tekneci.



Le diplomate a également fait savoir qu’au cours de la dernière décennie, les relations de la Turquie avec les pays asiatiques, dont le Vietnam, n’ont cessé de se développer.



"Il y a quelques années, nous avons lancé l’initiative Asia Anew pour renforcer davantage notre engagement avec l’Asie. Nous avons élargi notre présence diplomatique dans la région en établissant des ambassades dans chaque pays membre de l’ASEAN. En outre, nous avons mis en œuvre la Stratégie des pays lointains pour mieux relever les défis rencontrés et les opportunités présentées lorsque nous traitons avec des pays géographiquement éloignés, comme le Vietnam", a-t-il fait savoir.



"En outre, le partenariat de dialogue sectoriel entre la Turquie et l'ASEAN, combiné aux rôles mutuellement complémentaires que jouent la Turquie et le Vietnam dans d'autres forums internationaux, nous offre de nouvelles voies pour renforcer nos relations", a-t-il encore indiqué.