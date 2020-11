Le président de l' Assemblée nationale sud-coréenne Park Byung-Seok et le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong (droite). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – De nombreux journaux coréens tels que Chosun, JoongAng, Dong A, Hankyung ... ont publié des articles sur la visite du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Park Byung-Seok au Vietnam du 31 octobre au 4 novembre.

Les journaux sud-coréens ont souligné les rencontres et entretiens entre Park Byung-Seok et les dirigeants vietnamiens et aussi son hommage au Président Ho Chi Minh dans son mausolée à Hanoï

Selon Hankyung (The Korea Economic Daily), le dirigeant sud-coréen a rencontré le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. Lors de ces rencontres, il a insisté sur la nécessité de reclasser le partenariat de coopération stratégique au niveau du partenariat de coopération stratégique intégral.

Park Byung-seok a également apprécié le succès dans le contrôle du COVID-19 et la croissance économique du Vietnam.

Le journal a rapporté que la partie vietnamienne avait demandé à la République de Corée de prolonger le Protocole d'accord sur l'envoi et la réception de travailleurs vietnamiens pour travailler en République de Corée qui a expiré au début de cette année.

Le journal Chosun et le site web aseanexpress ont informé de la visite du président de l'Assemblée nationale sud-coréenne à l'usine de téléphonie mobile de Samsung Electronics au Vietnam. Le dirigeant sud-coréen a souhaité que l'usine arrive en tête en matière de la qualité des produits car il s'agit de la base de production clé de Samsung au Vietnam où de nombreux modèle de téléphone portable et écran à cristaux liquides sont produits.

Le quotidien JoongAng Ilbo a rapporté la rencontre entre Park Byeong-seok et le secrétaire du Parti provincial de Ninh Binh, Mme Nguyen Thi Thu Ha, lors de laquelle, les deux parties ont discuté des moyens de coopération économique entre les entreprises sud-coréennes et celles locales. La province compte à présent 35 projets sud-coréens. - VNA