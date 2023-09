La Havane (VNA) – La visite du commandant en chef Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud Vietnam il y a un demi-siècle a été un moment extraordinaire dans la relation vietnamo-cubaine, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le héros et président de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP) Fernando González Llort.

Le Premier ministre vietnamien Pham Van Dông et le camarade Fidel Castro, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain, Premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain, visitant le chef-lieu de Dông Hà, à Quang Tri, ravagé par la guerre, en septembre 1973. Photo : VNA

Je ne crois pas qu’il existe dans le monde une autre relation entre deux Partis, deux pays, deux gouvernements aussi qualitative, chaleureuse et profonde que celle entre Cuba et le Vietnam, a-t-il affirmé avant la visite du membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale cubaine Esteban Lazo Hernandez au Vietnam pour assister au cinquantenaire de la visite du leader historique de la révolution cubaine au Vietnam.Le président Fidel Castro vint au Vietnam à trois reprises, en septembre 1973, en décembre 1995 et en février 2003. Lors de sa première visite, le commandant en chef Fidel Castro s’est rendu le 15 septembre 1973 à Quang Tri, devenant le premier et le seul chef d’État à mettre les pieds dans la zone libérée du Sud Vietnam, juste après la signature des Accords de Paris en 1973.L’image du commandant en chef Fidel Castro en uniforme vert olive brandir le drapeau du Front national de libération du Sud Vietnam en 1973 est une image épique qui a inspiré tous les révolutionnaires vietnamiens.Au-delà de sa signification politique, la première visite du commandant en chef Fidel Castro au Vietnam en 1973 est un symbole, a indiqué le héros González Llort.La présence du leader de la révolution cubaine dans un Quang Tri qui était encore remplie de panaches de fumée, en dépit des efforts des camarades vietnamiens pour le persuader de ne pas faire ce voyage risqué, est une image épique, d’une stature politique et morale hors du commun, a-t-il indiqué.Je me suis mis à la place des soldats vietnamiens à l’époque. Ils auraient sûrement ressenti un grand encouragement lorsqu’une personnalité politique venue d’une île éloignée des Caraïbes se tenait à leurs côtés, affirmait son engagement à se ranger aux côtés d’eux, du Vietnam, voire à être prêt à donner son sang pour le Vietnam, a-t-il ajouté.Au cours des six dernières décennies, même si la situation mondiale et régionale a connu de nombreux changements profonds, rapides, complexes et imprévisibles, les Partis, les États et les peuples des deux pays ont toujours persévéré et déterminé à porter à une nouvelle hauteur la coopération bilatérale sur le socle des liens historiques entre les deux pays. – VNA