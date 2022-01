Hanoi (VNA) – La visite officielle du Premier ministre lao Phankham Viphavan au Vietnam du 8 au 10 janvier sur l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh donnera un nouvel élan à la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le Premier ministre lao Phankham Viphavanh, à Vientiane, en août 2020. Photo : VNA

Ce sera sa première visite au Vietnam depuis qu’il a pris ses nouvelles fonctions et également la première visite d’un haut dirigeant étranger au Vietnam en 2022, a-t-il fait savoir à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Cette visite devra contribuer au renforcement des liens personnels entre la personne du Premier ministre Phankham Viphavan et les hauts dirigeants vietnamiens et manifester la volonté des deux pays d’approfondir et de rendre plus efficaces leurs relations spéciales, et de mettre en œuvre efficacement la déclaration commune Vietnam-Laos en juin 2021, a-t-il poursuivi.



L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung. Photo : VNA

Les liens étroits entre les deux pays, bâtis et cultivés sur le socle des liens historiques, s’illustrent de manière éloquente au travers non seulement des accords signés mais aussi de l’intensité des échanges de visites entre les hauts dirigeants, les branches et les localités.



Au cours de la période 2016-2020, le commerce bilatéral a atteint environ 4,8 milliards de dollars. En 2020, le Vietnam comptait 209 projets d’investissements en vigueur d’une valeur d’environ 5,16 milliards de dollars au Laos, se classant au troisième rang des investisseurs étrangers dans le pays.



Lors d’une patrouille frontalière commune dans le cadre du premier échange d’amitié de la défense Vietnam-Laos. Photo : VNA

La visite officielle du chef du gouvernement lao va consolider fermement les relations bilatérales et dynamiser la coopération intégrale entre les deux pays en 2022, a-t-il poursuivi.



Ce déplacement va donner le coup d’envoi de l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022 pour célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977), a-t-il encore indiqué. – VNA