Cérémonie à honorer les entreprises vietnamiennes des TIC en 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Association des logiciels et des services des technologies de l’information (VINASA) a organisé samedi matin, 9 octobre, une cérémonie pour rendre public la liste des meilleures entreprises vietnamiennes opérant dans le secteur des TIC (technologies de l'information et de la communication) en 2021.

Quelque 76 entreprises honorées cette année, ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 186.690 milliards de dongs (environ 8.054 milliards de dollars), représentant plus de 60,74% du total en 2020 du secteur des logiciels et des services informatiques.

En particulier, en 2021, la liste des dix entreprises ayant la croissance la plus impressionnante, a été ajouté pour la première fois et le comité d'organisation a récompensé neuf entreprises réalisant une croissance de 77% à plus de 300%.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Duc Long a apprécié les contributions des entreprises des TIC au développement national, notamment dans le lutte contre le COVID-19 et le maintien des activités d’enseignement et d’apprentissage en ligne.

Il les a encouragés à jouer le rôle de pionnier, notamment dans les secteurs de l’innovation de recherche et économique, contribuant à la mise en œuvre de l’objectif de faire du Vietnam un pays numérique à développement durable.

Les imprimés en vietnamien, en anglais et en japonais présentant les TOP 10 des entreprises vietnamiennes des TIC 2021, seront publiées gratuitement sur le site Web www.top10ict.com ou www.vinasa .org.vn. -VNA