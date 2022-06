Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Une conférence sur la mise en œuvre du plan de développement du paiement sans numéraire pour la période 2021-2025 au lieu le 9 juin dans la ville de Quang Ninh, province septentrionale du même nom.

Ce plan 143/KH-UBND, publié le 8 avril 2022, vise à atteindre la valeur de paiement sans numéraire à Quang Ninh de 25 fois supérieur au PIB provincial. Les paiements sans espèces devraient dépasser 50% de la valeur des transactions de l’e-commerce. Plus de 90% des citoyens à partir de 15 ans pourraient faire des transactions via des banques ou organisations agréées.

Le plan vise également à porter le nombre de sites dans la ville acceptant des paiements sans espèces à 16.789 et le taux d’individus et d’organisation profitant des moyens de paiement numérique, à 50%.

Concernant des services publics, tous les établissements éducatifs et médicaux de la ville devraient accepter le paiement de leurs services via des moyens numériques.

65 % des personnes bénéficiant de pensions, d'assurances sociales et d'allocations chômages dans les zones urbaines et 70% des charges des services publics administratifs seront payés par des moyens non monétaires.

S'exprimant lors de la conférence, le directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État à Quang Ninh, Thai Manh Cuong, a informé de l'importance, la signification, l'objectif et l'impact du paiement sans espèces ainsi que la nécessité de la transformation numérique et de l’e-gouvernement.

Des représentants du Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) et du Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) ont présenté des solutions de développement de moyens de paiement numérique.

Des délégués ont également discuté des questions liées à la transformation numérique, l’e-gouvernement et la nécessité de l’application des technologies de l’information pour promouvoir le développement socioéconomique municipal et national.

Quang Ninh s’engage à favoriser la participation des entreprises dans la mise en œuvre du plan de développement des moyens de paiement numériques pour la période 2021-2025, a déclaré le vice-président du comité populaire municipal.

Il a demandé au Centre culturel municipal et du Bureau de la culture et de l’information du comité populaire municipal de promouvoir la sensibilisation sur les moyens et avantages du paiement sans espèces.

Il a exhorté de définir clairement la responsabilité des antennes municipales du Parti, des responsables des organisations socio-politiques, unités publiques dans la promotion de l’application des technologies de l’information et l’édification de l’e-gouvernement.

Il a également demandé aux entreprises locales de contribuer à l’amélioration des infrastructures techniques dans les régions montagneuses au service de la transformation numérique.

En 2022, cette province septentrionale accélérera sa transformation numérique dans tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, l’industrie, le tourisme, le transport et la logistique.

La province a fixé l’objectif de porter toutes ses services publics en lignes au niveau 4 (procédures administratives et paiement de frais effectués totalement en ligne) et d'attribuer le numéro d'identification électronique à tous les habitants locaux. L'économie numérique devrait représenter au moins 20 % du produit intérieur brut (PIB) provincial.

La province vise à compléter d’ici 2023, huit bases de données fondamentales sur les ressources foncières, les cadres et fonctionnaires locaux, la santé, l’éducation, la planification, le tourisme, l’investissement public et les transports.

Depuis 2024, 100% des démarches administratives au niveau des communes, districts et de la province seront numérisés. D'ici 2025, au moins 50% des activités de contrôle et d'inspection des organes de gestion de l'État seront réalisées en ligne. -VNA