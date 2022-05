Panorama du bourg d'An Thoi. Photo: VNA



Kiên Giang (VNA) – La jeune ville de Phu Quôc, dans province de Kiên Giang (Sud) compte 49 projets d’investissement en cours de construction dont les décaissements des capitaux devant atteindre 22.595 milliards de dôngs.



En outre, 14 autres projets seraient mis en chantier cette année avec 1.795 milliards de dôngs décaissés d’ici la fin de l’année.



Kiên Giang a demandé au Conseil de gestion de la zone économique de Phu Quôc de se coordonner avec les départements, les branches et le Comité populaire de la ville pour aider les investisseurs et entreprises à accélérer leurs travaux selon le rythme requis, contribuant au développement socio-économique local.



Selon le vice-président du Comité populaire municipal de Phu Quôc, Trân Chiên Thang, Phu Quôc est la localité ayant le plus grand nombre de projets d’investissement, avec plus de 320 projets totalisant plus de 340.000 milliards de dôngs.



Dans son plan de développement, Phu Quôc a mis en œuvre des mécanismes et politiques spécifiques approuvés par le Premier ministre et a invité de nombreux grands investisseurs à s’engager dans de grands projets sur place. –VNA