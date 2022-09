Hanoi (VNA) - Le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh, s'est engagé à créer toutes les conditions possibles pour que les entreprises étrangères, y compris celles de la République de Corée, investissent dans la ville.

Le président du Comité populaire de Hanoi, Trân Sy Thanh lors de la réception à Hanoi. Photo : VNA

Trân Sy Thanh a fait mardi 13 septembre cette promesse en recevant Kim Jung-in, PDG de Sein I&D Vietnam à Hanoi.Le président du Comité populaire de Hanoi a exprimé son soutien aux projets de Sein I&D Vietnam pour investir dans l'industrie de soutien de haute technologie au Vietnam et étendre ses investissements à Hanoï.Il a écouté les suggestions de l'entreprise sud-coréenne et a chargé les agences compétentes de les examiner et de les traiter conformément à la loi.Kim Jung-in a fait plusieurs propositions à l'administration municipale concernant les investissements dans l'industrie des semi-conducteurs, y compris des mécanismes pour attirer les investissements dans la formation professionnelle.Le même jour, le président du Comité populaire de Hanoi a également rencontré An Kuk-jin, directeur général de Daewoo Engineering & Construction Vietnam (Daewoo E&C) et président de THT Development.Trân Sy Thanh a déclaré que Hanoi a défini des orientations pour le développement urbain et a demandé aux entreprises de continuer à investir dans la capitale.An Kuk-jin a pour sa part présenté quelques requêtes au président du Comité populaire de Hanoi afin que son entreprise puisse réaliser rapidement son projet d'investissement, notamment le complexe urbain Tay Ho Tay – Starlake. – VNA