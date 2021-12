Hai Phong (VNA) – Hai Phong s’emploie à devenir une ville industrielle dotée d’un réseau de ports maritimes modernes et intelligents.

Le port de Lach Huyên. Photo: VNA



Hai Phong compte 50 ports maritimes. Le port de Hai Phong est le deuxième plus grand port commercial du Vietnam. Les ports Nam Hai, Dinh Vu, Vip Green Port ou encore Lach Huyên qui ont été construits récemment sont capables d’accueillir les plus grands navires.

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2021, le volume de conteneurs traité dans les ports de Hai Phong a augmenté de plus de 15%, précise le Département maritime vietnamien.

Dotée du réseau portuaire le plus dynamique de la région Nord, Hai Phong est la porte d'entrée du Vietnam sur le monde. Via ses ports, les marchandises se dirigent vers l'Europe, l'Amérique et l’Asie. Les opérateurs mondiaux de transport maritime comme Maersk Line ou Wanhai ont choisi les ports de Hai Phong pour leur fret.

“Le port de Hai Phong propose des services de très bonne qualité”, affirme Nguyên Dinh Tuân, le représentant de Wanhai, l’opérateur taiwanais.

«Le gouvernement et les autorités de Hai Phong ont pris de nombreuses mesures pour améliorer l’environnement des affaires et l’attractivité de la ville. Nous avons choisi de moderniser nos infrastructures et de simplifier les procédures administratives. Nous pensons qu’au cours des prochaines années, le volume de marchandises transitant par les ports de Hai Phong devrait augmenter de 5 à 10 %», fait savoir Nguyên Tuong Anh, directeur général de la société de ports maritimes de Hai Phong.

Le port de Tân Vu. Photo: haiquanonline.com.vn

Les ports de Hai Phong font partie des 500 ports maritimes les plus fréquentés en Asie du Sud-Est. Tân Vu par exemple dispose de 5 terminaux capables d’accueillir des porte-conteneurs. Doté d’infrastructures et d’équipements dernier cri, Tân Vu est en passe de devenir le port le plus dynamique de Haiphong, affirme Ngô Trung Hiêu, directeur général adjoint de la société de ports maritimes de Hai Phong.

«Tân Vu est l’un des ports les plus modernes de Hai Phong. Nous nous employons à attirer de nouveaux opérateurs étrangers»,dit-il.

Le port en eau profonde de Lach Huyên dispose de deux terminaux à conteneurs. Il peut accueillir des porte-conteneurs d'une capacité de 14.000 EVP et des navires d'un tonnage allant jusqu'à 160.000 DWT (équivalent à 160.000 tonnes).

Le gouvernement vietnamien a approuvé le plan de développement du réseau portuaire national jusqu’en 2030 avec vision jusqu'en 2050. Selon ce plan, Hai Phong est appelée à devenir le centre logistique national capable de traiter annuellement 300 millions de tonnes de marchandises à partir de 2025, et 600 millions de tonnes de marchandises à partir de 2030. – VOV/VNA