L'ambassadeur vietnamien en Chine Pham Sao Mai. Photo: VNA

Pékin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, s'est entretenu le 9 octobre avec le maire de Shanghai Gong Zheng, exprimant son espoir de renforcer les relations entre les localités vietnamiennes et la ville chinoise.

L'ambassadeur vietnamien a félicité Shanghai pour ses réalisations majeures en matière de développement socio-économique, en particulier dans la prévention et la lutte contre le COVID-19 et la reprise économique, soulignant que le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam attachaient une grande importance au partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine.

Se réjouissant de l'amitié et de la coopération gagnant-gagnant qui se développent sans cesse entre les localités vietnamiennes et Shanghai, il a exprimé l'espoir que les deux parties continueront de promouvoir des relations mutuellement avantageuses.

Il a demandé à l'administration de Shanghai de continuer à offrir des conditions favorables aux citoyens vietnamiens, en particulier aux étudiants résidant et faisant leurs études dans la ville chinois, ainsi qu'aux entreprises vietnamiennes pour mener des activités d'investissement et de promotion du commerce.

Le diplomate vietnamien a également suggéré aux entreprises de Shanghai d'importer davantage de marchandises au Vietnam et a invité les entreprises locales à stimuler les investissements au pays dans les domaines correspondant à leur force et à la demande du Vietnam, notamment les projets appliquant des technologies avancées et respectueuses de l'environnement.

Le maire Gong Zheng a affirmé que sa ville souhaite favoriser l'amitié et la coopération intégrale avec les localités vietnamiennes, dont Ho Chi Minh-Ville.

Il a estimé qu'il restait beaucoup de potentiels pour la coopération entre Shanghai et les localités du Vietnam, soulignant la volonté de créer des conditions optimales pour que davantage d'entreprises vietnamiennes investissent et fassent des affaires à Shanghai.

Le commerce entre Shanghai et le Vietnam a augmenté rapidement ces dernières années, atteignant 13,2 milliards de dollars en 2019 (en hausse de 39,3% sur un an) et 7,5 milliards de dollars au premier semestre 2020 (en hausse de 44,7%). -VNA