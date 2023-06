La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan remet des cadeaux à des familles bénéficiaires de politiques sociales et des personnes ayant rendu des services méritoires du district de Ha Quang. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) – Dans le cadre d’une visite de travail dans la province montagneuse de Cao Bang (Nord), le 29 juin, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a eu une séance de travail avec la permanence du Comité du Parti du district de Ha Quang.

Elle a proposé à la localité d’accorder de l’importance à l’investissement dans les infrastructures de transport et à l’application des sciences et des technologies pour favoriser son développement socio-économique.

Ha Quang devrait également accélérer la réforme administrative, créer des mécanismes et des politiques favorables pour attirer de grands investisseurs, a-t-elle déclaré.



À cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a offert les clés de 20 maisons d'une valeur totale d'un milliard de dôngs (42.424 dollars) à des ménages pauvres du district, ainsi que 50 cadeaux à des personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et des familles bénéficiaires de politiques sociales, en plus de 200 cadeaux pour des élèves défavorisés du district.

Auparavant, elle est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh sur le site national spécial de Pac Bo dans la commune de Truong Ha.



Le même jour, la dirigeante a rendu visite au poste de garde-frontière de Dam Thuy dans le district de Trung Khanh. Elle a également offert des cadeaux aux cadres et soldats du poste de garde-frontière de Dam Thuy. -VNA